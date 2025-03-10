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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Австралийская партия зеленых предлагает «большой технологический налог»

Австралийская партия зеленых объявила о своем предложении о «большом технологическом налоге», 3%-ном налоге на цифровые услуги.

Ксения Шилкина
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Новый налог будет взиматься с сервисных платформ с доходом, превышающим 20 миллионов австралийских долларов в Австралии и превышающим 750 миллионов евро по всему миру. Цифровые услуги включают рекламу, услуги онлайн-торговли, пользовательские данные, социальные сети и облачные сервисы.

Зеленые введут «большой технологический налог», чтобы гарантировать, что такие компании, как Meta, Google, Microsoft и Amazon, будут платить свою справедливую долю, чтобы поддержать австралийские сообщества и потребителей, которые тратят миллиарды на их услуги.

Ожидается, что эта политика принесет около 11,5 млрд долларов дохода в среднесрочной перспективе, согласно независимому анализу Парламентского бюджетного управления.

Согласно предложению, доход, превышающий 20 миллионов долларов, полученный от цифровых услуг в Австралии, будет облагаться налогом по ставке 3%. Цифровые услуги включают рекламу, услуги онлайн-маркетплейсов, пользовательские данные, социальные сети и облачные сервисы.

По материалам orbitax.com

#Австралия#законопроект
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австралия#законопроект