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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кувейт вносит поправки в требования к конечному бенефициару с дополнительными исключениями и положениями о принудительном исполнении

Министерство торговли и промышленности Кувейта издало Решение № 16 от 2025 года, которое вносит поправки в требования страны к конечному бенефициару (UBO).

Ксения Шилкина
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Требования к компаниям вести реестр UBO и предоставлять информацию о UBO были введены Постановлением 4/2023, которое вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

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UBO обычно включают физических лиц с не менее чем 25% прямого или косвенного контроля или владения в компании, лиц, контролирующих компанию другими способами, или лиц, занимающих руководящие должности в компании.

Правила, как правило, применяются ко всем организациям, зарегистрированным или лицензированным в Кувейте, с первоначальным исключением для полностью принадлежащих правительству Кувейта организаций и организаций, подлежащих надзору Центрального управления рынка Кувейта.

Постановлением № 16 от 2025 года круг субъектов, имеющих право на исключение, расширен и включает в себя листинговые компании, которые подчиняются соответствующим требованиям по раскрытию информации, и инвестиционные организации, созданные в соответствии с Законом Кувейта о прямых инвестициях № 116 от 2013 года, при условии, что они представляют информацию о UBO в течение 3 месяцев с момента получения лицензии.

Постановлением № 16 от 2025 года также вводятся новые положения о принудительном исполнении, включая финансовые штрафы в размере от 1000 до 10 000 кувейтских динаров за несоблюдение требований, а также возможное исключение из торгового реестра.

По материалам orbitax.com

#бенефициар#законодательство#Кувейт
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#бенефициар#законодательство#Кувейт