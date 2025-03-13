Бюджет ЮАР на 2025 год представлен с учетом повышения ставки НДС

Министр финансов ЮАР выступил с речью о бюджете на 2025 год 12 марта 2025 года.

Основной налоговой мерой, как отмечено в Руководстве по налогообложению бюджета, является повышение ставки НДС с 15,0% до 15,5% 1 мая 2025 года с дальнейшим повышением до 16,0% 1 апреля 2026 года.

Кроме того, корзина продуктов питания с нулевой ставкой НДС будет расширена за счет включения определенных пищевых субпродуктов, определенных мясных отрубов, неароматизированных молочных жидких смесей и определенных консервированных овощей для оказания помощи малоимущим домохозяйствам.

Другие выделенные меры включают повышение акцизов на алкогольные напитки на 6,75%, повышение акцизов на сигары и трубочный табак на 6,75% и повышение акцизов на сигареты и другие табачные изделия на 4,75%.

Наконец, предусмотрено, что не будут внесены никакие корректировки в налоговые льготы и налоговые категории.