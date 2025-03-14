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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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План аудита Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии на 2025 год

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) опубликовала свой план аудита на 2025 год, в котором подробно изложено ее внимание к налоговому, таможенному и правоохранительному контролю.

Ксения Шилкина
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В плане приоритет отдается обеспечению доходов бюджета путем предотвращения и устранения злоупотреблений, а также подчеркивается ее ориентированная на обслуживание роль.

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Согласно плану, NAV будет использовать анализ данных и оценку рисков, включая современные методы науки о данных для более точного определения целей. Различные процедуры аудита, от сверки данных до полномасштабных налоговых и таможенных проверок, будут применяться на основе уровней риска и соблюдения налогоплательщиками требований.

Помимо прочего, NAV будет уделять пристальное внимание практике трансфертного ценообразования, особенно в крупных корпоративных группах, уделяя особое внимание рискованным транзакциям, прибыльности повседневной деятельности, финансовым транзакциям, нематериальным активам и выполнению обязательств по документации и отчетности по трансфертному ценообразованию.

NAV также будет уделять внимание крупным налогоплательщикам в целом, а также налогоплательщикам в определенных секторах, налогоплательщикам с высоким уровнем риска, выявленным с помощью целевого анализа рисков, и налогоплательщикам, имеющим связи с юрисдикциями, не сотрудничающими с налоговыми органами, и получающим прибыль от них.

По материалам orbitax.com

#аудит#Венгрия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#аудит#Венгрия