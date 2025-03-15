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Зарубежное право
Олеся Ратнер
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Юридическая проверка иностранных партнеровМатериал редакции

Внешнеэкономическая деятельность связана со множеством рисков, одним из которых является выбор надежного иностранного партнера. Ненадлежащая проверка контрагента может привести к финансовым потерям, судебным спорам, блокировке операций и даже потере бизнеса из-за различного рода ограничений. В рамках данной статьи мы рассмотрим, какие аспекты следует учитывать при проверке иностранных контрагентов, какие инструменты для этого существуют и как избежать ключевых рисков.

Олеся Ратнер

Содержание

  1. Основные аспекты проверки
    1. Данные в официальных реестрах
      1. Анализ финансовой отчетности
        1. Проверка судебных разбирательств
          1. Санкционные списки
          2. Прозрачность деятельности
            1. Договорные аспекты и внутренний комплаенс
              1. Риски и их последствия
                1. Как обезопасить себя и проверить контрагента
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                  Основные аспекты проверки

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                  Данные в официальных реестрах

                  Первый шаг в проверке иностранных партнеров - это проверка официальных реестров на наличие информации в них о компании, хотя бы минимальной. Каждая страна имеет свои реестры/базы, где можно проверить информацию о регистрации компании, наличии лицензий и даже информацию о судебных процессах.

                  Например:

                  · в России это Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

                  · в Великобритании это Companies House;

                  · на Кипре это Register of Companies.

                  Если компания зарегистрирована недавно или отсутствует в реестре, это может быть тревожным сигналом. Также важно обратить внимание на учредителей компании, поскольку таким образом можно обнаружить связь с другими бизнесами данных лиц. Если будут обнаружены и другие компании, то их также следует проверить.

                  Анализ финансовой отчетности

                  Анализ финансовой отчетности также играет ключевую роль в оценке надежности контрагента. В странах с развитой системой финансового регулирования публикуются финансовые отчеты.

                  В России - на сайте Руспрофайл, в Венгрии, например, также можно ознакомиться с отчетностью предприятий на сайте.

                  Если партнер отказывается предоставить финансовые документы, это должно вызвать настороженность. Финансовое состояние компании оценивается по таким показателям, как прибыльность, уровень долговой нагрузки и наличие активов.

                  Проверка судебных разбирательств

                  Не менее важным аспектом является проверка судебных разбирательств, связанных с контрагентом. Если компания часто фигурирует в судах как ответчик, это может говорить о проблемах с выполнением обязательств. В этой части важно смотреть по какому основанию он привлекается как ответчик. В России судебные дела можно проверить через Картотеку арбитражных дел.

                  Санкционные списки

                  В свете последних нескольких лет актуальна история с санкционными списками. Работа с компаниями, находящимися под международными санкциями, может привести как минимум к блокировке платежей, отказу банков в проведении транзакций, блокировке счета, так и к полной потере бизнеса и даже уголовной ответственности.

                  Для проверки санкционных списков можно использовать сайты:

                  Прозрачность деятельности

                  Комплаенс (compliance) - это система процедур, позволяющая соответствовать и соблюдать требования и нормы различных регуляторов, предписанные локальным или международным законодательством, призванные минимизировать риски и обеспечивать прозрачность.

                  Одним из самых сложных аспектов является работа с партнерами из юрисдикций с высоким уровнем риска, которые могут быть связаны с различными схемами, уклонением от налогов и санкционными ограничениями.

                  Проблематика взаимодействия с такими контрагентами заключается в повышенном внимании со стороны различных органов. Компании, работающие с организациями из офшорных зон или стран с низким уровнем финансовой прозрачности, могут столкнуться с дополнительными проверками, сложностями в проведении банковских платежей и даже с отказом в обслуживании со стороны финансовых институтов.

                  Договорные аспекты и внутренний комплаенс

                  Заключение контракта с иностранным партнером требует особого внимания к юридическим деталям. Одним из ключевых аспектов является выбор применимого права.

                  Например, если договор составлен по законам страны партнера, это может усложнить защиту интересов в случае спора. В международной практике часто используют английское право, так как оно признается большинством юрисдикций и обеспечивает защиту интересов сторон.

                  Финансовые условия также требуют детальной проработки. Важно заранее согласовать порядок расчетов, авансовые платежи, штрафные санкции и механизмы возврата средств. В договорах необходимо четко прописывать форс-мажорные обстоятельства, так как они могут существенно повлиять на исполнение обязательств.

                  Комплаенс-процедуры помогают минимизировать риски при работе с международными контрагентами. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, должны внедрять внутренние проверки на соответствие требованиям корпоративного, антимонопольного, налогового законодательства, а также действующих санкционных ограничений. В текущих условиях работы этому следует уделить особое внимание.

                  Риски и их последствия

                  Одним из самых серьезных рисков является блокировка транзакций, если партнер оказывается в санкционных списках. В таких случаях банки могут заморозить платежи, а попытка провести расчет через альтернативные способы может повлечь за собой нарушение законодательства. Это особенно актуально в международной торговле, где участие финансовых институтов является неотъемлемой частью процесса.

                  Сотрудничество с ненадежными партнерами может привести к участию в мошеннических схемах. В международной практике встречались случаи, когда компании заключали контракты с фиктивными контрагентами, которые после получения оплаты исчезали. Такие ситуации не только ведут к прямым финансовым потерям, но и могут стать причиной налоговых претензий или проверок со стороны правоохранительных органов.

                  Кроме финансовых рисков, работа с ненадежными партнерами может нанести ущерб репутации. Если контрагент замешан в скандалах, коррупционных схемах — это может негативно отразиться на имидже компании.

                  Как обезопасить себя и проверить контрагента

                  1. Использовать международные базы данных для проверки контрагентов, такие как World-Check, Google-Сheck и другие.
                  2. Запрашивать у партнера документы, подтверждающие его финансовую деятельность, например, аудит за последние три года, а также корпоративные документы, подтверждающие структуру организации.
                  3. Обратиться к специалистам, которые помогут провести полную проверку контрагента, так называемый полный Due Diligence.
                  Проверка иностранных партнеров - это не просто формальность, а необходимость для выстраивания работы и минимизации рисков. От тщательности проверки зависит финансовая безопасность бизнеса, его репутация и возможность долгосрочного сотрудничества. Использование официальных реестров, анализ финансовой отчетности, проверка судебной истории и санкционных списков помогают избежать нежелательных последствий. Грамотное оформление договоров и соблюдение комплаенс-процедур обеспечивают надежность в проведении сделок и уверенность в выстраивании отношений с партнерами. Подход к проверке контрагентов должен быть надлежащим и системным, только таким образом можно минимизировать риски и обеспечить стабильное развитие бизнеса.
                  Олеся Ратнер Юрисконсульт
                  отвечает Олеся Ратнер
                  Юрисконсульт
                  #compliance проверка#иностранная компания#Материал редакции
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                  Автор статьи,
                  Юрисконсульт GSL Law & Consulting. Регистрация компаний за рубежом. Юридическое сопровождение и администрирование компаний. Открытие банковских счетов за рубежом. Правовая экспертиза документов. Подготовка юридических заключений
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                  Олеся Ратнер (подробнее)
                  Автор статьи,
                  Юрисконсульт GSL Law & Consulting. Регистрация компаний за рубежом. Юридическое сопровождение и администрирование компаний. Открытие банковских счетов за рубежом. Правовая экспертиза документов. Подготовка юридических заключений
                  +7 495 234 38 33
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                  #compliance проверка#иностранная компания#Материал редакции