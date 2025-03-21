Южная Африка предоставляет руководство по повышению ставки НДС с 1 мая 2025 года

Южноафриканская налоговая служба опубликовала Часто задаваемые вопросы: повышение ставки НДС с 1 мая 2025 года.

Часто задаваемые вопросы следует читать вместе с Карманным руководством по повышению ставки НДС с 1 мая 2025 года.

Как было объявлено в рамках бюджета на 2025 год, ставка НДС будет повышена с 15,0% до 15,5% с 1 мая 2025 года, с планами дальнейшего повышения до 16,0% с 1 апреля 2026 года.

Помимо прочего, в разделе часто задаваемых вопросов и Карманном руководстве рассматриваются особые правила поставок, осуществляемых до или после 1 мая 2025 года, а также поставок, охватывающих эту дату.