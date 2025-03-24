Правительство Бразилии предлагает обложить налогом дивиденды акционеров-нерезидентов

Если новое правило будет принято в этом году, оно вступит в силу 1 января 2026 года.

18 марта 2025 года правительство Бразилии представило Конгрессу законопроект, который изменит пределы освобождения от подоходного налога для бразильских физических лиц. Предложение увеличит освобождение, применимое к лицам с низким доходом. Чтобы компенсировать ожидаемую потерю налоговых поступлений, законопроект введет дополнительные налоги для лиц с высоким доходом и восстановит удерживаемые налоги на дивиденды, выплачиваемые акционерам-нерезидентам (как иностранным физическим лицам, так и юридическим лицам).