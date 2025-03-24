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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Правительство Бразилии предлагает обложить налогом дивиденды акционеров-нерезидентов

Предлагаемый законопроект предусматривает введение налога в размере 10% на дивиденды, распределяемые акционерам-нерезидентам.

Ксения Шилкина
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Акционеры-нерезиденты смогут претендовать на налоговый кредит, если смогут доказать, что эффективное налогообложение прибыли превышает внутреннюю номинальную ставку налога на прибыль корпораций.

Если новое правило будет принято в этом году, оно вступит в силу 1 января 2026 года.

18 марта 2025 года правительство Бразилии представило Конгрессу законопроект, который изменит пределы освобождения от подоходного налога для бразильских физических лиц. Предложение увеличит освобождение, применимое к лицам с низким доходом. Чтобы компенсировать ожидаемую потерю налоговых поступлений, законопроект введет дополнительные налоги для лиц с высоким доходом и восстановит удерживаемые налоги на дивиденды, выплачиваемые акционерам-нерезидентам (как иностранным физическим лицам, так и юридическим лицам).

По материалам ey.com

#Бразилия#дивиденды#налог у источника
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бразилия#дивиденды#налог у источника