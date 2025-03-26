сегодня в 11:16

Люксембург опубликовал план действий для развития стартапов

Правительство Люксембурга объявило о плане действий из 10 пунктов по развитию стартапов.

План выглядит следующим образом:

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Введение налоговых кредитов для инвестиций в молодые инновационные компании со стороны индивидуальных налогоплательщиков для поощрения и стимулирования развития этих молодых инновационных компаний. Содействие созданию и финансированию глубоких технологических spin-off при дальнейшем развитии отраслевых инкубаторов в таких стратегических секторах, как автомобилестроение, здравоохранение и космос. Создание специальной программы для быстрорастущих масштабных компаний и формирование группы предпринимателей-резидентов для поддержки их международного развития. Оценка возможности, целесообразности и наиболее актуальных и инновационных финансовых программ для направления дополнительных инвестиций в венчурный капитал, включая, но не ограничиваясь, развитием финтеха. Создание налоговой среды, благоприятной для привлечения и удержания талантов, такой как существующий налоговый режим для высококвалифицированных и квалифицированных экспатриантов, а также работа над созданием специальной схемы опционов на акции для сотрудников с льготным налогообложением. Создание департамента по работе с талантами, который станет первым контактным лицом, консультирующим и направляющим иностранных талантов, желающих присоединиться к базирующемуся в Люксембурге стартапу или подобному предприятию. Использование опыта финансового центра для дальнейшего привлечения финтех-компаний, сильное представительство Люксембурга в сфере венчурных инвестиций. Создание Центра опыта в области искусственного интеллекта на базе LHoFT*. Реализация проект «Фабрика ИИ» в Люксембурге, в частности, в финансовом, космическом секторах, в сфере кибербезопасности и устойчивого развития. Учреждение Люксембургских венчурных дней как ведущих международных мероприятий для связи стартапов и масштабных компаний с инвесторами. LHoFT и Startup Luxembourg разработают серию мероприятий для связи финтех-сообщества с приоритетными инновационными секторами, такими как космос, здравоохранение, кибербезопасность и другие технологии, объединяющие соответствующие заинтересованные стороны для увеличения межсекторальной связи и синергии.

*LHoFT - люксембургский дом финансовых технологий и инновационный центр для финтех-стартапов.