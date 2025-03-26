News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
4

Люксембург опубликовал план действий для развития стартапов

Правительство Люксембурга объявило о плане действий из 10 пунктов по развитию стартапов.

Ольга Кутяева
Обсудить

План выглядит следующим образом:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Люксембурге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Люксембурге?
Подробнее
  1. Введение налоговых кредитов для инвестиций в молодые инновационные компании со стороны индивидуальных налогоплательщиков для поощрения и стимулирования развития этих молодых инновационных компаний.
  2. Содействие созданию и финансированию глубоких технологических spin-off при дальнейшем развитии отраслевых инкубаторов в таких стратегических секторах, как автомобилестроение, здравоохранение и космос.
  3. Создание специальной программы для быстрорастущих масштабных компаний и формирование группы предпринимателей-резидентов для поддержки их международного развития.
  4. Оценка возможности, целесообразности и наиболее актуальных и инновационных финансовых программ для направления дополнительных инвестиций в венчурный капитал, включая, но не ограничиваясь, развитием финтеха.
  5. Создание налоговой среды, благоприятной для привлечения и удержания талантов, такой как существующий налоговый режим для высококвалифицированных и квалифицированных экспатриантов, а также работа над созданием специальной схемы опционов на акции для сотрудников с льготным налогообложением.
  6. Создание департамента по работе с талантами, который станет первым контактным лицом, консультирующим и направляющим иностранных талантов, желающих присоединиться к базирующемуся в Люксембурге стартапу или подобному предприятию.
  7. Использование опыта финансового центра для дальнейшего привлечения финтех-компаний, сильное представительство Люксембурга в сфере венчурных инвестиций.
  8. Создание Центра опыта в области искусственного интеллекта на базе LHoFT*. Реализация проект «Фабрика ИИ» в Люксембурге, в частности, в финансовом, космическом секторах, в сфере кибербезопасности и устойчивого развития.
  9. Учреждение Люксембургских венчурных дней как ведущих международных мероприятий для связи стартапов и масштабных компаний с инвесторами.
  10. LHoFT и Startup Luxembourg разработают серию мероприятий для связи финтех-сообщества с приоритетными инновационными секторами, такими как космос, здравоохранение, кибербезопасность и другие технологии, объединяющие соответствующие заинтересованные стороны для увеличения межсекторальной связи и синергии.

*LHoFT - люксембургский дом финансовых технологий и инновационный центр для финтех-стартапов.

По материалам Luxembourg government

#Люксембург
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Люксембург