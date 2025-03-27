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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Швейцария выпустила сообщение о налоговом режиме постоянных представительств

Федеральное налоговое управление Швейцарии опубликовало на своей странице Сообщение-023-E-2025-f от 18 марта 2025 года, касающееся налогового режима субъектов, которые квалифицируются как постоянные представительства в соответствии с правилами GloBE и Постановлением о минимальном налоге Швейцарии.

Ольга Кутяева
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В сообщении поясняется, что хотя постоянные представительства считаются отдельными субъектами для целей минимального налога, в соответствии со швейцарским законодательством они не обладают правосубъектностью, и налоговая ответственность и процедурные обязательства ложатся на иностранную материнскую компанию, а не на само постоянное представительство.

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Кроме того, поясняется, что солидарная ответственность по дополнительному налогу также распространяется на иностранную материнскую компанию, при том понимании, что должнику, зарегистрированному за рубежом и имеющему представительство в Швейцарии, может быть предъявлен иск по долгам последней.

Наконец, отмечается, что, несмотря на эти различия в швейцарском законодательстве, основополагающие принципы правил GloBE, касающиеся, в частности, принципа смешения юрисдикций, правил распределения прибыли и налогов, а также правил местонахождения организаций и постоянных представительств, остаются неизменными.

По материалам Orbitax

#постоянное представительство#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#постоянное представительство#Швейцария