Швейцария выпустила сообщение о налоговом режиме постоянных представительств

Федеральное налоговое управление Швейцарии опубликовало на своей странице Сообщение-023-E-2025-f от 18 марта 2025 года, касающееся налогового режима субъектов, которые квалифицируются как постоянные представительства в соответствии с правилами GloBE и Постановлением о минимальном налоге Швейцарии.

В сообщении поясняется, что хотя постоянные представительства считаются отдельными субъектами для целей минимального налога, в соответствии со швейцарским законодательством они не обладают правосубъектностью, и налоговая ответственность и процедурные обязательства ложатся на иностранную материнскую компанию, а не на само постоянное представительство.

Все услуги по этой теме:

Кроме того, поясняется, что солидарная ответственность по дополнительному налогу также распространяется на иностранную материнскую компанию, при том понимании, что должнику, зарегистрированному за рубежом и имеющему представительство в Швейцарии, может быть предъявлен иск по долгам последней.

Наконец, отмечается, что, несмотря на эти различия в швейцарском законодательстве, основополагающие принципы правил GloBE, касающиеся, в частности, принципа смешения юрисдикций, правил распределения прибыли и налогов, а также правил местонахождения организаций и постоянных представительств, остаются неизменными.