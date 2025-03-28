Маврикий обновляет списки юрисдикций, подлежащих отчетности и участвующих в CRS

Налоговое управление Маврикия опубликовало обновленные списки отчитывающихся и участвующих юрисдикций для целей автоматического обмена информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности (CRS).

Списки применяются к 2025 отчетному году в отношении счетов, подлежащих отчетности за 2024 год.