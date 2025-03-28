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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Маврикий обновляет списки юрисдикций, подлежащих отчетности и участвующих в CRS

Налоговое управление Маврикия опубликовало обновленные списки отчитывающихся и участвующих юрисдикций для целей автоматического обмена информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности (CRS).

Ольга Кутяева
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Списки применяются к 2025 отчетному году в отношении счетов, подлежащих отчетности за 2024 год.

Список юрисдикций, подлежащих отчетности, включает 148 юрисдикций, а список участвующих юрисдикций - 111 юрисдикций.

По материалам Orbitax

#CRS#автоматический обмен#Маврикий
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#CRS#автоматический обмен#Маврикий