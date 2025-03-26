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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Болгария снижает порог регистрации НДС с апреля 2025 года

Болгарский парламент одобрил законопроект о государственном бюджете на 2025 год 21 марта 2025 года.

Ксения Шилкина
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Среди прочего, законодательство предусматривает снижение порога регистрации НДС с 166 000 до 100 000 левов с 1 апреля 2025 года.

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Обращаем внимание, что снижение порога ранее было включено в законопроект о внедрении схемы ЕС для малого бизнеса в трансграничных поставках, но принятие этого закона было отложено.

По материалам orbitax.com

#Болгария#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Болгария#НДС / VAT