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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Индия отменяет 6% выравнивающий сбор на онлайн-рекламу

Правительство Индии одобрило поправки к финансовому законопроекту 2025 года для бюджета 2025-2026 годов, которые отменят 6% выравнивающий сбор на услуги онлайн-рекламы.

Ксения Шилкина
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6% выравнивающий сбор был введен в 2016 году. Более низкая ставка в 2% была введена в 2020 году для поставок электронной коммерции и была фактически отменена в 2024 году. 6% выравнивающий сбор должен быть отменен с 1 апреля 2025 года.

Финансовый законопроект 2025 года был одобрен Лок Сабхой (нижней палатой парламента) 25 марта 2025 года и теперь должен быть одобрен Раджья Сабхой (верхней палатой).

По материалам orbitax.com

#Индия#электронная торговля
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Индия#электронная торговля