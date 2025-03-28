Индия отменяет 6% выравнивающий сбор на онлайн-рекламу

Правительство Индии одобрило поправки к финансовому законопроекту 2025 года для бюджета 2025-2026 годов, которые отменят 6% выравнивающий сбор на услуги онлайн-рекламы.

6% выравнивающий сбор был введен в 2016 году. Более низкая ставка в 2% была введена в 2020 году для поставок электронной коммерции и была фактически отменена в 2024 году. 6% выравнивающий сбор должен быть отменен с 1 апреля 2025 года.