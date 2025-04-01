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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Регистрации идентификационного номера в Люксембурге становится обязательной

Торговый реестр Люксембурга (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, RCS) установил крайний срок - 1 октября 2025 года - для физических лиц, которые должны предоставить национальный идентификационный номер Люксембурга (LNIN) при регистрации в RCS.

Ольга Кутяева
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Впервые об этом требовании было объявлено в сентябре 2024 года. Оно распространяется на любое физическое лицо, будь то резидент Люксембурга или нет, которое должно быть зарегистрировано в любом качестве. Сюда входят партнеры, директора, менеджеры, уполномоченные представители, аудиторы и даже акционеры, хотя агенты компаний, деятельность которых регулируется иностранным правом и которые открыли филиал в Люксембурге, освобождаются от этого требования.

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Если у физического лица нет LNIN, люксембургский торговый реестр выдаст его после одобрения заявки на регистрацию. Заявители должны указать свое полное имя, дату, место и страну рождения, а также гражданство, пол и адрес проживания. К заявлению должны быть приложены подтверждающие документы, удостоверяющие личность и, при необходимости, частное место жительства. Информация не будет опубликована в открытом доступе.

При подаче изменений в записи RCS организации, которые касаются физического лица, еще не зарегистрированного или уже зарегистрированного, но не имеющего LNIN, заявитель должен предоставить LNIN или выполнить процедуру, описанную выше, для его получения. В противном случае процесс подачи заявки не будет завершен. До сих пор этот процесс был бесплатным. Однако с 1 июня 2025 года за обновление LNIN для зарегистрированных физических лиц будет взиматься плата.

С 1 октября 2025 года предоставление LNIN станет обязательным. В этот момент подача любой заявки, связанной с физическим или юридическим лицом, будет невозможна до тех пор, пока не будет предоставлен требуемый LNIN.

По материалам STEP

#ИНН#Люксембург
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ИНН#Люксембург