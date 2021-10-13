Нидерланды опубликовали законодательную инициативу по созданию центрального реестра бенефициаров

Законопроект по созданию центрального реестра бенефициаров опубликован 31 марта 2017 года.

Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах предприятий, учрежденных в Нидерландах, и юридических лиц, местом нахождения которых, согласно уставу, являются Нидерланды. Таким образом, в реестре будут отражены данные бенефициаров частных и публичных компаний с ограниченной ответственностью и голландских фондов (Stichting). При этом в реестр не войдут данные бенефициаров трастов или трастоподобных структур, поскольку законы Нидерландов не признают их юридическую концепцию. Проект также пока не обязывает иностранные юридические лица с основным местом ведения деятельности или представительством в Нидерландах, а также иностранные фонды подавать информацию о своих бенефициарных владельцах в реестр.

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Конечный бенефициарных владелец определяется в проекте как «физическое лицо, которое в конечном счете владеет или контролирует предприятие или юридическое лицо». Больше никаких деталей проект на настоящий момент не содержит. Правительство заявило, что позже предоставит руководство, устанавливающее, в каких случаях физические лица будут считаться конечными бенефициарами каждого из типов предприятий и юридических лиц.

Публично доступной предлагается сделать следующую информацию о бенефициарных владельцах: имя, месяц и год рождения, гражданство, страна проживания и объем доли, принадлежащей им в юридических лицах (в виде акций, голосующих прав или доли в капитале: 25%-50%, 50%-75% или 75%-100%). Дополнительная информация (номер и копия идентификационного документа лица, копии документов, удостоверяющих его долю в юридическом лице) будет доступна только компетентным органам и подразделению по расследованию финансовых преступлений.

Правительство Нидерландов намеревается ввести центральный реестр бенефициаров как можно скорее, но не указывает определенных сроков.