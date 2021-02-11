ABLV Bank запустил процесс самоликвидации

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК). Целью ликвидационных мероприятий является удовлетворение на 100% всех обязательств перед клиентами и кредиторами.

Также в связи с началом процесса ликвидации ABLV сообщил о выходе из Ассоциации коммерческих банков Латвии.

Все услуги по этой теме:

По нашим сведениям, некоторые банки отказываются брать клиентов ABLV. Другие берут, но увеличиваются сроки открытия счетов в связи с большим количеством клиентов, а также проводится более тщательный due diligence. Так, например, кипрский AstroBank будет предъявлять к клиентам ABLV особые требования:

все клиенты автоматически относятся к категории High Risk;

стоимость открытия счетов составит 800 EUR;

на первые 6 месяцев работы клиентам не будут открываться счета в USD;

средства, полученные в качестве компенсации из банка ABLV, на первые 3 месяца будут закрыты на депозите с отрицательной процентной ставкой 0,5%;

заявка на одобрение открытия счета будет отправляться банком только после проведения встречи с клиентом, подписания всех банковских форм и получения полного комплекта необходимых документов.