ABLV Bank запустил процесс самоликвидации

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).
5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК). Целью ликвидационных мероприятий является удовлетворение на 100% всех обязательств перед клиентами и кредиторами.
Также в связи с началом процесса ликвидации ABLV сообщил о выходе из Ассоциации коммерческих банков Латвии.
По нашим сведениям, некоторые банки отказываются брать клиентов ABLV. Другие берут, но увеличиваются сроки открытия счетов в связи с большим количеством клиентов, а также проводится более тщательный due diligence. Так, например, кипрский AstroBank будет предъявлять к клиентам ABLV особые требования:
Напоминаем, что гарантированные выплаты осуществляет банк Citadel, условия выплат можно посмотреть на сайте банка.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь