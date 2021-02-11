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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ABLV Bank запустил процесс самоликвидации

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).

Ольга Кутяева
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5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК). Целью ликвидационных мероприятий является удовлетворение на 100% всех обязательств перед клиентами и кредиторами.

Также в связи с началом процесса ликвидации ABLV сообщил о выходе из Ассоциации коммерческих банков Латвии.

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По нашим сведениям, некоторые банки отказываются брать клиентов ABLV. Другие берут, но увеличиваются сроки открытия счетов в связи с большим количеством клиентов, а также проводится более тщательный due diligence. Так, например, кипрский AstroBank будет предъявлять к клиентам ABLV особые требования:

  • все клиенты автоматически относятся к категории High Risk;
  • стоимость открытия счетов составит 800 EUR;
  • на первые 6 месяцев работы клиентам не будут открываться счета в USD;
  • средства, полученные в качестве компенсации из банка ABLV, на первые 3 месяца будут закрыты на депозите с отрицательной процентной ставкой 0,5%;
  • заявка на одобрение открытия счета будет отправляться банком только после проведения встречи с клиентом, подписания всех банковских форм и получения полного комплекта необходимых документов.

Напоминаем, что гарантированные выплаты осуществляет банк Citadel, условия выплат можно посмотреть на сайте банка.

#ablv bank#банковская система#банковский вклад#Латвия#ликвидация
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ablv bank#банковская система#банковский вклад#Латвия#ликвидация