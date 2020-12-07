Каймановы Острова официально объявили о решении создать открытый реестр бенефициаров

Правительство Каймановых Островов объявило о своем намерении ввести публичный реестр бенефициаров в соответствии с формирующимися глобальными стандартами и международными обязательствами, в частности с теми, что отражены в 5-й Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег.
По заявлению премьер-министра, еще в 2013 году правительство взяло на себя обязательство ввести публичный реестр, когда тот станет международным стандартом. А введение в Великобритании реестра контролирующих лиц и принятие Евросоюзом 5-й Директивы по борьбе с отмыванием денег, устанавливающей сроки создания центрального реестра бенефициаров, явно формируют этот новый стандарт.
Правительство страны подтвердило, что продолжит модернизировать и совершенствовать законодательство и создавать технологические системы, необходимые для обеспечения открытого доступа. «Мы работаем в ожидании, что публичные реестры бенефициаров станут международным стандартом и будут введены по меньшей мере странами ЕС к 2023 году, – говорится в официальном заявлении правительства. – Мы примем законодательство для создания публичного реестра бенефициаров, когда это произойдет».
Таким образом, Кайманы вслед за коронными владениями Великобритании (Джерси, Гернси и Островом Мэн) подтвердили свою готовность сделать данные фактических владельцев компаний общедоступными.
Cayman Finance, ассоциация представителей индустрии финансовых услуг Каймановых Островов, поддержала решение правительства.
По материалам Cayman Finance
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