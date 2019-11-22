Антон Силуанов озвучил результаты амнистии капиталов

По словам Министра финансов, на сегодняшний день сумма амнистированных денег составляет около 35 миллиардов евро.
На совещании, которое проходило в понедельник у Президента, глава Минфина сообщил, что с начала амнистии капиталов (июль 2005 года) подано примерно 19 тысяч спецдеклараций на общую сумму около 35 миллиардов евро. Сюда включены и денежные средства на счетах в банках за рубежом, и доход от иностранной недвижимости и пр.
Напоминаем, что первый этап амнистии капиталов осуществлялся с 01.07.2015 г. по 30.07.2016 г., второй – с 01.03.2018 г. по 28.02.2019 г., третий стартовал 01.06.2019 г. и завершится 29.02.2020 г.
Недавно Президент призвал к более внимательному отношению к амнистии в связи с нашумевшим делом владельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита: Владимир Путин еще раз подтвердил гарантии, предусмотренные соответствующим законом.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь