Антон Силуанов озвучил результаты амнистии капиталов

По словам Министра финансов, на сегодняшний день сумма амнистированных денег составляет около 35 миллиардов евро.

Антон Силуанов озвучил результаты амнистии капиталов

На совещании, которое проходило в понедельник у Президента, глава Минфина сообщил, что с начала амнистии капиталов (июль 2005 года) подано примерно 19 тысяч спецдеклараций на общую сумму около 35 миллиардов евро. Сюда включены и денежные средства на счетах в банках за рубежом, и доход от иностранной недвижимости и пр.

Напоминаем, что первый этап амнистии капиталов осуществлялся с 01.07.2015 г. по 30.07.2016 г., второй – с 01.03.2018 г. по 28.02.2019 г., третий стартовал 01.06.2019 г. и завершится 29.02.2020 г.