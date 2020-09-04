Швеция отказывается от отрицательных ставок в банковском секторе

ЦБ Швеции, несколько лет последовательно удерживавший ставки в отрицательной зоне, решил отказаться от этой спорной политики.

Швеция отказывается от отрицательных ставок в банковском секторе

Старейший в мире центральный банк, шведский Риксбанк, в свое время стал пионером в применении отрицательных процентных ставок. В июле 2009 года, в разгар финансового кризиса, он первым из центробанков установил процентные ставки на уровне ниже нуля и начал брать с коммерческих банков деньги за размещение в нем депозитов, а не выплачивать им проценты. Ему также принадлежал своего рода мировой антирекорд: минус 1,25% – самая низкая ставка по депозитам, размещаемым национальными банками.

Теперь же Риксбанк стал первым из практикующих минусовые ставки центробанков, кто покидает отрицательную зону. Он озвучил решение о повышении с 8 января 2020 года своей ключевой ставки (reporäntan, или сокращенно repo) с минус 0,25% до нуля.

Это решение знаменует окончание текущего «отрицательного» периода, продолжавшегося почти пять лет. В начале 2015 года Риксбанк перевел ключевую ставку в минус и с тех пор настойчиво не давал ей повышаться даже в моменты энергичного экономического роста. Он настаивал на том, что это необходимо, чтобы вывести инфляцию на уровень 2%.

В пресс-релизе от 19 декабря ЦБ Швеции отметил, что инфляция, близкая к целевым 2%, установилась с начала 2017 года и, по ожиданиям, сохранится на этом уровне в течение следующей пары лет. Это означает, что наконец-то созданы условия, позволяющие повысить ключевую ставку. Но пока только до нуля. Нулевой ставка останется, по крайней мере, в 2020 и 2021 году, и лишь с 2022 года центробанк прогнозирует ее увеличение до 0,1%.