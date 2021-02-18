Как перевести компанию БВО (Британских Виргинских островов) на обслуживание к другому регистрационному агенту

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Зарубежное право
Татьяна Краснова
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Как перевести компанию БВО (Британских Виргинских островов) на обслуживание к другому регистрационному агентуМатериал редакции

Иногда ситуация складывается так, что бизнесу требуется перейти на обслуживание к другому агенту на Британских Виргинских островах (БВО) по определенным причинам. В данной статье мы рассмотрим, как сменить регистрационного агента на БВО и безболезненно начать обслуживание у другого офшор-провайдера для компании, зарегистрированной в этой юрисдикции.

Татьяна Краснова

Содержание

  1. Вариант 1: Если текущий регистрационный агент компании готов на сотрудничество
    1. Как выглядит процедура перевода компании к другому регистрационному агенту по стандартной схеме?
      1. Что требуется для перехода на обслуживание к другому регистрационному агенту в рамках стандартной процедуры?
        1. I. Корпоративные документы:
        2. II. Документы на физических лиц-участников структуры:
      2. Влияет ли наличие номинальных директоров в структуре на процесс перевода компании к другому регистрационному агенту?
        1. Влияют ли положения закона Британских Виргинских островов об экономическом присутствии на процесс перевода компании к другому регистрационному агенту?
          1. Категории компаний в рамках ESA
            1. Сколько времени занимает процедура перевода компании к другому агенту?
              1. Какой набор документов будет получен по итогу перевода компании на обслуживание к другому агенту по стандартной процедуре?
              2. ВАРИАНТ 2: Если компанию необходимо перевести на обслуживание к другому регистрационному агенту без участия текущего агента
                1. Можно ли перевести компанию к другому регистрационному агенту, не задействовав текущего?
                  1. В каких случаях перевод компании к другому агенту без участия текущего агента будет невозможен?
                    1. Что требуется для перевода компании к другому регистрационному агенту при помощи местных юристов?
                      1. В какие сроки можно завершить перевод компании от одного регистрационного агента к другому при помощи местных юристов?
                        1. Какой набор документов будет получен по итогу перевода компании при помощи местных юристов?
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                        Как перевести компанию БВО (Британских Виргинских островов) на обслуживание к другому регистрационному агенту
                        Как перевести компанию БВО (Британских Виргинских островов) на обслуживание к другому регистрационному агенту

                        Вариант 1: Если текущий регистрационный агент компании готов на сотрудничество

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                        Как выглядит процедура перевода компании к другому регистрационному агенту по стандартной схеме?

                        Перевод компании, зарегистрированной на БВО, на обслуживание от одного регистрационного агента к другому, осуществляется на основании решения директоров, в котором дается инструкция на подачу информации о смене текущего регистрационного агента и регистрационного адреса компании в Реестр компаний на БВО. Как правило, решение также содержит инструкцию для нового агента о внесении соответствующих изменений в устав, учредительный договор компании и подачу обновленных документов в реестр компаний на Британских Виргинских островах.

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                        зарегистрированных агента числятся на официальном сайте регулятора. В 2008 году их было больше 250
                        Офис на BVI печально известного регистратора Mossack Fonseca. Скандал, случившийся в 2016 году, названный впоследствии Panama Papers Leak лег в основу голливудского фильма «Ландромат», где партнеров компании Рамона Фонсека и Юргена Моссака сыграли Антонио Бандерас и Гэри Олдмэн
                        Офис на BVI печально известного регистратора Mossack Fonseca. Скандал, случившийся в 2016 году, названный впоследствии Panama Papers Leak лег в основу голливудского фильма «Ландромат», где партнеров компании Рамона Фонсека и Юргена Моссака сыграли Антонио Бандерас и Гэри Олдмэн

                        На практике, для осуществления смены регистрационные агенты также требуют предоставления аналогичных инструкций, подписанных бенефициарами компании.

                        Для того, чтобы текущий регистрационный агент мог произвести запрошенную смену, у компании не должно быть долгов перед данным агентом как по оплате его инвойсов, так и по запросам KYC (Know Your Client) за прошлые периоды. При переводе компании на обслуживание к другому регистрационному агенту текущий регистрационный агент может взимать комиссию (exit fee), которая должна быть оплачена до подачи текущим агентом изменений в Реестр компаний Британских Виргинских островов.

                        После того, как текущий регистрационный агент подаст уведомление об изменениях регистрационного агента и регистрационного адреса компании в Реестр компаний БВО, новый регистрационный агент должен акцептовать изменения, тем самым подтвердив реестру, что он принимает к себе на обслуживание данную компанию и будет предоставлять ей свой юридический адрес.

                        Как только новый регистрационный агент акцептует смену, направляя соответствующее подтверждение в реестр, компания считается переведенной на обслуживание к этому агенту. Данные о регистрационном агенте и регистрационном адресе компании в реестре считаются обновленными.

                        Офис Deloitte на БВО. Один из офисов, представленной на BVI фирм
                        Офис Deloitte на БВО. Один из офисов, представленной на BVI фирм "Большой Четверки"

                        Что требуется для перехода на обслуживание к другому регистрационному агенту в рамках стандартной процедуры?

                        Для того, чтобы новый регистрационный агент мог принять к себе на обслуживание компанию, ему необходимо предварительно изучить ее корпоративные документы и документы, удостоверяющие личность и подтверждающие адрес проживания всех физических лиц-участников структуры, а также ознакомиться с деятельностью компании и регионами, в которых такая деятельность ведется. Компания и ее участники должны пройти процедуру комплаенс, по итогам которой регистрационный агент сможет либо сразу подтвердить готовность принять компанию к себе на обслуживание, либо запросить дополнительные документы и информацию, либо отказать в возможности обслуживать компанию по ряду причин.

                        Стандартный список документов, которые необходимо представить для изучения новому регистрационному агенту:

                        I. Корпоративные документы:

                        1. Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
                        2. Учредительный договор и устав компании (Memorandum and Articles of Association);
                        3. Свидетельство о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) – для компаний старше 1 года – не более 6 месяцев давности;
                        4. Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) – не более 6 месяцев давности;
                        5. Решение о назначении директора / о смене директоров (Resolution of First Directors Appointment / of Change of Directors); письменные согласия (Consent Letters); заявления о сложении полномочий (Resignation Letters), если были изменения в составе директоров;
                        6. Решение о первом выпуске акций / о последующих выпусках (Resolution of First Issue of Shares / of Additional Issues and Change of Shareholders);
                        7. Сертификаты акций (Share Certificates), включая отмененные сертификаты акций, если происходили соответствующие смены в составе акционеров;
                        8. Реестр акционеров и директоров, включая реестр директоров с отметкой Реестра компаний Британских Виргинских островов.

                        II. Документы на физических лиц-участников структуры:

                        1. Документ, удостоверяющий личность (proof of identity);
                        2. Документ, подтверждающий адрес проживания (proof of address).

                        Как правило, для граждан РФ в качестве таких документов принимаются общегражданский паспорт (основной разворот и страница с пропиской) и заграничный паспорт (основной разворот).

                        После получения подтверждения от нового регистрационного агента о готовности принять компанию к себе на обслуживание выпускается решение директора(ов) о смене регистрационного агента и регистрационного адреса, которое, как правило, основывается на инструкции бенефициаров, оформленной на имя директора(ов) компании с целью проведения указанных смен.

                        Офисный центр на Тортоле, где сидят сразу несколько зарегистрированных агентов.
                        Офисный центр на Тортоле, где сидят сразу несколько зарегистрированных агентов.

                        Влияет ли наличие номинальных директоров в структуре на процесс перевода компании к другому регистрационному агенту?

                        Если номинальный сервис предоставляется текущим регистрационным агентом, при переводе компании на обслуживание к другому регистрационному агенту будет необходимо произвести смену соответствующих лиц (директоров и/или акционеров) на должностных лиц, предоставляемых новым регистрационным агентом, или иных. До смены должностных лиц, предоставляемых текущим регистрационным агентом, последний не сможет подать в реестр заявку на изменение регистрационного агента и адреса компании.

                        HWR - крупнейший агент и юридическая фирма на БВО. Кроме того, Harneys является советником правительству БВО.
                        HWR - крупнейший агент и юридическая фирма на БВО. Кроме того, Harneys является советником правительству БВО.

                        Влияют ли положения закона Британских Виргинских островов об экономическом присутствии на процесс перевода компании к другому регистрационному агенту?

                        Закон об экономическом присутствии (Economic Substance Act, 2018, далее - ESA), вступивший в силу с 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах, и Правила об экономическом присутствии (Rules on Economic Substance), принятые 9 октября 2019 года и разъясняющие применение ESA, налагают дополнительные обязанности на компании, зарегистрированные на БВО. Так, в соответствии с новым законодательством, компании обязаны ежегодно подавать в систему BOSS в рамках ESA следующую информацию:

                        • какую деятельность ведет компания;
                        • входит ли эта деятельность в «соответствующую деятельность» (relevant activity);
                        • где компания является налоговым резидентом;
                        • дополнительную информацию в зависимости от вида деятельности компании.

                        Если компания, перевод которой планируется, не закрыла обязанности по подаче информации в систему BOSS в рамках ESA за прошедший финансовый период, новый регистрационный агент может отказаться от принятия такой компании к себе на обслуживание до закрытия вопроса с подачей требуемой информации за прошлый период.

                        Офис GSL Law & Consulting, единственного на БВО агента с русскими сотрудникам живущими и работающими на BVI
                        Офис GSL Law & Consulting, единственного на БВО агента с русскими сотрудникам живущими и работающими на BVI

                        Категории компаний в рамках ESA

                        • Категория A (компании, не ведущие «соответствующую деятельность» и не подпадающие под регулирование ESA);
                        • Категория B (компании, ведущие «соответствующую деятельность» и подпадающие под регулирование ESA, при этом не являющиеся налоговыми резидентами юрисдикции за пределами БВО).
                        • Категория C (компании, ведущие «соответствующую деятельность» и подпадающие под регулирование ESA, при этом являющиеся налоговыми резидентами юрисдикции за пределами БВО).

                        Если компания входит в категорию B и ее деятельность не является холдинговой (для исключительно холдинговой деятельности при оценке соответствия требованиям ESA будет учитываться наличие местного регистрационного агента), и при этом она не создавала присутствия на Британских Виргинских островах (substance), новый регистрационный агент не сможет принять к себе на обслуживание такую компанию, нарушающую положения ESA.

                        Офис компании Jordans, еще одного агента известного на постсоветском пространстве. Сейчас Jordance принадлежит компании VISTRA
                        Офис компании Jordans, еще одного агента известного на постсоветском пространстве. Сейчас Jordance принадлежит компании VISTRA

                        Сколько времени занимает процедура перевода компании к другому агенту?

                        Время, которое понадобится на перевод, зависит от быстроты прохождения комплаенса у нового регистрационного агента, а также оперативности обработки запросов текущим регистрационным агентом. В среднем, перевести компанию на обслуживание к другому регистрационному агенту на Британских Виргинских островах по стандартной процедуре возможно за 1-2 недели. Сама обработка изменений Реестром БВО занимает порядка 1-2 рабочих дня.

                        Forbes Hare, юридическая компания и регистрационный агент
                        Forbes Hare, юридическая компания и регистрационный агент

                        Какой набор документов будет получен по итогу перевода компании на обслуживание к другому агенту по стандартной процедуре?

                        По завершении процедуры перевода компании, зарегистрированной на БВО, от одного регистрационного агента к другому, новый регистрационный агент может подать в Реестр компаний Британских Виргинских островов обновленную версию устава и учредительного договора компании, в которых будет отражаться актуальная информация о регистрационном агенте и регистрационном адресе компании.

                        При необходимости подтверждения проведенных смен можно заказать у нового регистрационного агента Свидетельство о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) или выписку из реестра (Company Search).

                        Из внутренних корпоративных документов также будет доступно решение директоров о проведении смены регистрационного агента и регистрационного адреса компании.

                        2011: Baker Tilly (BVI), Limited. На сегодняшний день отсутствующий в списке агентов
                        2011: Baker Tilly (BVI), Limited. На сегодняшний день отсутствующий в списке агентов

                        ВАРИАНТ 2: Если компанию необходимо перевести на обслуживание к другому регистрационному агенту без участия текущего агента

                        Можно ли перевести компанию к другому регистрационному агенту, не задействовав текущего?

                        В случае, если по тем или иным причинам перевод компании, зарегистрированной на БВО, к другому регистрационному агенту необходимо осуществить без участия текущего регистрационного агента, Закон Британских Виргинских Островов о коммерческих компаниях от 2004 года (BVI Business Companies Act, 2004) позволяет произвести смену регистрационного агента и регистрационного адреса компании, не привлекая к процессу текущего регистрационного агента, при помощи местных юристов.

                        Для этого необходимо решением директоров авторизовать местных юристов на внесение изменений в части регистрационного агента и регистрационного адреса компании в Реестр компаний Британских Виргинских островов, а также подтвердить, что у компании нет долгов перед текущим регистрационным агентом. На основании предоставленных решений директоров и подтверждения об отсутствии долгов местные юристы смогут подать информацию об изменениях в реестр. Новому регистрационному агенту со своей стороны нужно будет акцептовать изменения также, как и в рамках стандартной процедуры перевода.

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                        В каких случаях перевод компании к другому агенту без участия текущего агента будет невозможен?

                        Поскольку для организации перевода компании требуется решение директоров, уполномочивающее местных юристов на внесение изменений в Реестр компаний, то компании придется обратиться к директору за его подписанием. И если в компании назначен номинальный директор, предоставляемый текущим регистрационным агентом, то при направлении инструкции на подписание регистрационный агент, проверив содержание документа, может отказать в организации его подписания, запросив обоснование, почему компания не обратилась к нему как к действующему регистрационному агенту за осуществлением ее перевода по стандартной процедуре.

                        Аналогично не удастся осуществить перевод компании в случае, если контакт с регистрационным агентом или посредником, предоставляющим услуги номинального сервиса, был утерян.

                        Что требуется для перевода компании к другому регистрационному агенту при помощи местных юристов?

                        Список документов к предоставлению новому регистрационному агенту будет аналогичен списку документов, требуемых в рамках стандартной процедуры смены регистрационного агента и регистрационного адреса компании.

                        Дополнительно нужно будет предоставить:

                        • инструкцию за подписью бенефициаров, уполномочивающую местных юристов на проведение смены регистрационного агента и регистрационного адреса компании, а также осуществление подачи данных о соответствующих изменениях в Реестр компаний;
                        • решение директоров о смене регистрационного агента и регистрационного адреса;
                        • авторизацию директорами местных юристов на проведение выше перечисленных смен.

                        По требованию местных юристов новый регистрационный агент со своей стороны может также дополнительно подготовить заверенные копии свидетельства о регистрации, устава и учредительного договора, реестра директоров, а также письмо, подтверждающее, что процедура проверки компании (due diligence) была произведена должным образом и что агент располагает требуемой для прохождения данной процедуры информацией о компании.

                        В какие сроки можно завершить перевод компании от одного регистрационного агента к другому при помощи местных юристов?

                        В зависимости от быстроты прохождения процедуры комплаенса у нового регистрационного агента осуществить процедуру перевода компании на Британских Виргинских островах от одного регистрационного агента к другому через обращение к местным юристам можно примерно за 5-7 рабочих дней.

                        Какой набор документов будет получен по итогу перевода компании при помощи местных юристов?

                        Как и в рамках стандартной процедуры перевода компании от одного регистрационного агента к другому, новый регистрационный агент может подать в Реестр компаний обновленную версию устава и учредительного договора, в которых будет отражаться актуальная информация о регистрационном агенте и регистрационном офисе компании. При необходимости подтверждения проведения данных изменений можно заказать Свидетельство о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) или выписку из реестра (Company Search).

                        Из внутренних корпоративных документов также будет доступно решение директоров о проведении смены регистрационного агента и регистрационного адреса компании и решение, уполномочивающее местных юристов на проведение данных смен.

                        #Британские Виргинские Острова#иностранная компания#Материал редакции#перевод#регистрационный агент#учредительные документы
                        Обсудить
                        Татьяна Краснова (подробнее)
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                        Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, банковские счета за рубежом, правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
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                        Татьяна Краснова (подробнее)
                        Автор статьи,
                        Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, банковские счета за рубежом, правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
                        +7 495 234 38 33
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