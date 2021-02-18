Как перевести компанию БВО (Британских Виргинских островов) на обслуживание к другому регистрационному агенту Материал редакции

Иногда ситуация складывается так, что бизнесу требуется перейти на обслуживание к другому агенту на Британских Виргинских островах (БВО) по определенным причинам. В данной статье мы рассмотрим, как сменить регистрационного агента на БВО и безболезненно начать обслуживание у другого офшор-провайдера для компании, зарегистрированной в этой юрисдикции.

Как перевести компанию БВО (Британских Виргинских островов) на обслуживание к другому регистрационному агенту

Вариант 1: Если текущий регистрационный агент компании готов на сотрудничество

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Как выглядит процедура перевода компании к другому регистрационному агенту по стандартной схеме?

Перевод компании, зарегистрированной на БВО, на обслуживание от одного регистрационного агента к другому, осуществляется на основании решения директоров, в котором дается инструкция на подачу информации о смене текущего регистрационного агента и регистрационного адреса компании в Реестр компаний на БВО. Как правило, решение также содержит инструкцию для нового агента о внесении соответствующих изменений в устав, учредительный договор компании и подачу обновленных документов в реестр компаний на Британских Виргинских островах.

102 зарегистрированных агента числятся на официальном сайте регулятора. В 2008 году их было больше 250

Офис на BVI печально известного регистратора Mossack Fonseca. Скандал, случившийся в 2016 году, названный впоследствии Panama Papers Leak лег в основу голливудского фильма «Ландромат», где партнеров компании Рамона Фонсека и Юргена Моссака сыграли Антонио Бандерас и Гэри Олдмэн

На практике, для осуществления смены регистрационные агенты также требуют предоставления аналогичных инструкций, подписанных бенефициарами компании.

Для того, чтобы текущий регистрационный агент мог произвести запрошенную смену, у компании не должно быть долгов перед данным агентом как по оплате его инвойсов, так и по запросам KYC (Know Your Client) за прошлые периоды. При переводе компании на обслуживание к другому регистрационному агенту текущий регистрационный агент может взимать комиссию (exit fee), которая должна быть оплачена до подачи текущим агентом изменений в Реестр компаний Британских Виргинских островов.

После того, как текущий регистрационный агент подаст уведомление об изменениях регистрационного агента и регистрационного адреса компании в Реестр компаний БВО, новый регистрационный агент должен акцептовать изменения, тем самым подтвердив реестру, что он принимает к себе на обслуживание данную компанию и будет предоставлять ей свой юридический адрес.

Как только новый регистрационный агент акцептует смену, направляя соответствующее подтверждение в реестр, компания считается переведенной на обслуживание к этому агенту. Данные о регистрационном агенте и регистрационном адресе компании в реестре считаются обновленными.

Офис Deloitte на БВО. Один из офисов, представленной на BVI фирм "Большой Четверки"

Что требуется для перехода на обслуживание к другому регистрационному агенту в рамках стандартной процедуры?

Для того, чтобы новый регистрационный агент мог принять к себе на обслуживание компанию, ему необходимо предварительно изучить ее корпоративные документы и документы, удостоверяющие личность и подтверждающие адрес проживания всех физических лиц-участников структуры, а также ознакомиться с деятельностью компании и регионами, в которых такая деятельность ведется. Компания и ее участники должны пройти процедуру комплаенс, по итогам которой регистрационный агент сможет либо сразу подтвердить готовность принять компанию к себе на обслуживание, либо запросить дополнительные документы и информацию, либо отказать в возможности обслуживать компанию по ряду причин.

Стандартный список документов, которые необходимо представить для изучения новому регистрационному агенту:

I. Корпоративные документы:

Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation); Учредительный договор и устав компании (Memorandum and Articles of Association); Свидетельство о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) – для компаний старше 1 года – не более 6 месяцев давности; Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) – не более 6 месяцев давности; Решение о назначении директора / о смене директоров (Resolution of First Directors Appointment / of Change of Directors); письменные согласия (Consent Letters); заявления о сложении полномочий (Resignation Letters), если были изменения в составе директоров; Решение о первом выпуске акций / о последующих выпусках (Resolution of First Issue of Shares / of Additional Issues and Change of Shareholders); Сертификаты акций (Share Certificates), включая отмененные сертификаты акций, если происходили соответствующие смены в составе акционеров; Реестр акционеров и директоров, включая реестр директоров с отметкой Реестра компаний Британских Виргинских островов.

II. Документы на физических лиц-участников структуры:

Документ, удостоверяющий личность (proof of identity); Документ, подтверждающий адрес проживания (proof of address).

Как правило, для граждан РФ в качестве таких документов принимаются общегражданский паспорт (основной разворот и страница с пропиской) и заграничный паспорт (основной разворот).

После получения подтверждения от нового регистрационного агента о готовности принять компанию к себе на обслуживание выпускается решение директора(ов) о смене регистрационного агента и регистрационного адреса, которое, как правило, основывается на инструкции бенефициаров, оформленной на имя директора(ов) компании с целью проведения указанных смен.

Офисный центр на Тортоле, где сидят сразу несколько зарегистрированных агентов.

Влияет ли наличие номинальных директоров в структуре на процесс перевода компании к другому регистрационному агенту?

Если номинальный сервис предоставляется текущим регистрационным агентом, при переводе компании на обслуживание к другому регистрационному агенту будет необходимо произвести смену соответствующих лиц (директоров и/или акционеров) на должностных лиц, предоставляемых новым регистрационным агентом, или иных. До смены должностных лиц, предоставляемых текущим регистрационным агентом, последний не сможет подать в реестр заявку на изменение регистрационного агента и адреса компании.

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Влияют ли положения закона Британских Виргинских островов об экономическом присутствии на процесс перевода компании к другому регистрационному агенту?

Закон об экономическом присутствии (Economic Substance Act, 2018, далее - ESA), вступивший в силу с 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах, и Правила об экономическом присутствии (Rules on Economic Substance), принятые 9 октября 2019 года и разъясняющие применение ESA, налагают дополнительные обязанности на компании, зарегистрированные на БВО. Так, в соответствии с новым законодательством, компании обязаны ежегодно подавать в систему BOSS в рамках ESA следующую информацию:

какую деятельность ведет компания;

входит ли эта деятельность в «соответствующую деятельность» (relevant activity);

где компания является налоговым резидентом;

дополнительную информацию в зависимости от вида деятельности компании.

Если компания, перевод которой планируется, не закрыла обязанности по подаче информации в систему BOSS в рамках ESA за прошедший финансовый период, новый регистрационный агент может отказаться от принятия такой компании к себе на обслуживание до закрытия вопроса с подачей требуемой информации за прошлый период.

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Категории компаний в рамках ESA

Категория A (компании, не ведущие «соответствующую деятельность» и не подпадающие под регулирование ESA);

Категория B (компании, ведущие «соответствующую деятельность» и подпадающие под регулирование ESA, при этом не являющиеся налоговыми резидентами юрисдикции за пределами БВО).

Категория C (компании, ведущие «соответствующую деятельность» и подпадающие под регулирование ESA, при этом являющиеся налоговыми резидентами юрисдикции за пределами БВО).

Если компания входит в категорию B и ее деятельность не является холдинговой (для исключительно холдинговой деятельности при оценке соответствия требованиям ESA будет учитываться наличие местного регистрационного агента), и при этом она не создавала присутствия на Британских Виргинских островах (substance), новый регистрационный агент не сможет принять к себе на обслуживание такую компанию, нарушающую положения ESA.

Офис компании Jordans, еще одного агента известного на постсоветском пространстве. Сейчас Jordance принадлежит компании VISTRA

Сколько времени занимает процедура перевода компании к другому агенту?

Время, которое понадобится на перевод, зависит от быстроты прохождения комплаенса у нового регистрационного агента, а также оперативности обработки запросов текущим регистрационным агентом. В среднем, перевести компанию на обслуживание к другому регистрационному агенту на Британских Виргинских островах по стандартной процедуре возможно за 1-2 недели. Сама обработка изменений Реестром БВО занимает порядка 1-2 рабочих дня.

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Какой набор документов будет получен по итогу перевода компании на обслуживание к другому агенту по стандартной процедуре?

По завершении процедуры перевода компании, зарегистрированной на БВО, от одного регистрационного агента к другому, новый регистрационный агент может подать в Реестр компаний Британских Виргинских островов обновленную версию устава и учредительного договора компании, в которых будет отражаться актуальная информация о регистрационном агенте и регистрационном адресе компании.

При необходимости подтверждения проведенных смен можно заказать у нового регистрационного агента Свидетельство о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) или выписку из реестра (Company Search).

Из внутренних корпоративных документов также будет доступно решение директоров о проведении смены регистрационного агента и регистрационного адреса компании.

2011: Baker Tilly (BVI), Limited. На сегодняшний день отсутствующий в списке агентов

ВАРИАНТ 2: Если компанию необходимо перевести на обслуживание к другому регистрационному агенту без участия текущего агента

Можно ли перевести компанию к другому регистрационному агенту, не задействовав текущего?

В случае, если по тем или иным причинам перевод компании, зарегистрированной на БВО, к другому регистрационному агенту необходимо осуществить без участия текущего регистрационного агента, Закон Британских Виргинских Островов о коммерческих компаниях от 2004 года (BVI Business Companies Act, 2004) позволяет произвести смену регистрационного агента и регистрационного адреса компании, не привлекая к процессу текущего регистрационного агента, при помощи местных юристов.

Для этого необходимо решением директоров авторизовать местных юристов на внесение изменений в части регистрационного агента и регистрационного адреса компании в Реестр компаний Британских Виргинских островов, а также подтвердить, что у компании нет долгов перед текущим регистрационным агентом. На основании предоставленных решений директоров и подтверждения об отсутствии долгов местные юристы смогут подать информацию об изменениях в реестр. Новому регистрационному агенту со своей стороны нужно будет акцептовать изменения также, как и в рамках стандартной процедуры перевода.

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В каких случаях перевод компании к другому агенту без участия текущего агента будет невозможен?

Поскольку для организации перевода компании требуется решение директоров, уполномочивающее местных юристов на внесение изменений в Реестр компаний, то компании придется обратиться к директору за его подписанием. И если в компании назначен номинальный директор, предоставляемый текущим регистрационным агентом, то при направлении инструкции на подписание регистрационный агент, проверив содержание документа, может отказать в организации его подписания, запросив обоснование, почему компания не обратилась к нему как к действующему регистрационному агенту за осуществлением ее перевода по стандартной процедуре.

Аналогично не удастся осуществить перевод компании в случае, если контакт с регистрационным агентом или посредником, предоставляющим услуги номинального сервиса, был утерян.

Что требуется для перевода компании к другому регистрационному агенту при помощи местных юристов?

Список документов к предоставлению новому регистрационному агенту будет аналогичен списку документов, требуемых в рамках стандартной процедуры смены регистрационного агента и регистрационного адреса компании.

Дополнительно нужно будет предоставить:

инструкцию за подписью бенефициаров, уполномочивающую местных юристов на проведение смены регистрационного агента и регистрационного адреса компании, а также осуществление подачи данных о соответствующих изменениях в Реестр компаний;

решение директоров о смене регистрационного агента и регистрационного адреса;

авторизацию директорами местных юристов на проведение выше перечисленных смен.

По требованию местных юристов новый регистрационный агент со своей стороны может также дополнительно подготовить заверенные копии свидетельства о регистрации, устава и учредительного договора, реестра директоров, а также письмо, подтверждающее, что процедура проверки компании (due diligence) была произведена должным образом и что агент располагает требуемой для прохождения данной процедуры информацией о компании.

В какие сроки можно завершить перевод компании от одного регистрационного агента к другому при помощи местных юристов?

В зависимости от быстроты прохождения процедуры комплаенса у нового регистрационного агента осуществить процедуру перевода компании на Британских Виргинских островах от одного регистрационного агента к другому через обращение к местным юристам можно примерно за 5-7 рабочих дней.

Какой набор документов будет получен по итогу перевода компании при помощи местных юристов?

Как и в рамках стандартной процедуры перевода компании от одного регистрационного агента к другому, новый регистрационный агент может подать в Реестр компаний обновленную версию устава и учредительного договора, в которых будет отражаться актуальная информация о регистрационном агенте и регистрационном офисе компании. При необходимости подтверждения проведения данных изменений можно заказать Свидетельство о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) или выписку из реестра (Company Search).