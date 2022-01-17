News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Оксана Гусалова
12

Планируется запретить переводить платежи по исполнительным листам на зарубежные счета

Министерство юстиции разработало законопроект, который запретит осуществлять переводы в рамках исполнительного производства на счета, открытые в зарубежных юрисдикциях.

Оксана Гусалова
Обсудить

Как пишет портал «Известия», как считает Е.Авдеева, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», проблему нужно решать с самими исполнительными листами, которые зачастую являются частью мошеннической схемы. Минюст уже разработал законопроект, который запрещает перевод денег по таким исполнительным листам на счета финорганизаций, открытых за рубежом. Сейчас он находится на межведомственном согласовании.

Все услуги по этой теме:
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
Купить
Помочь открыть счет в иностранном банке?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в офшорном банке?
Ознакомиться со списком  банков
Открыть счет в платежной системе.
Посмотреть вебинар по теме
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет на Кипре?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Люксембурге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Лихтенштейне?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Австрии?
Подробнее
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время
Подберем для Вас Банк

Центробанк РФ отмечает, что новый запрет позволит минимизировать сомнительные выводы средств за границу. Росфинмониторинг также поддержал предлагаемые изменения, отмечая, что нововведения позволят применять к сомнительным переводам все контрольные меры, предусмотренные законодательством.

Важно, чтобы предлагаемые нововведения не повлияли на переводы в рамках обычных правовых отношений между российскими предпринимателями и их зарубежными партнерами.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#банковский счет#исполнительное производство
Обсудить
Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#банковский счет#исполнительное производство