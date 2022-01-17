Планируется запретить переводить платежи по исполнительным листам на зарубежные счета

Министерство юстиции разработало законопроект, который запретит осуществлять переводы в рамках исполнительного производства на счета, открытые в зарубежных юрисдикциях.

Как пишет портал «Известия», как считает Е.Авдеева, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», проблему нужно решать с самими исполнительными листами, которые зачастую являются частью мошеннической схемы. Минюст уже разработал законопроект, который запрещает перевод денег по таким исполнительным листам на счета финорганизаций, открытых за рубежом. Сейчас он находится на межведомственном согласовании.

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Центробанк РФ отмечает, что новый запрет позволит минимизировать сомнительные выводы средств за границу. Росфинмониторинг также поддержал предлагаемые изменения, отмечая, что нововведения позволят применять к сомнительным переводам все контрольные меры, предусмотренные законодательством.