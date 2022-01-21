Бельгия обновила циркуляр об обязанности сообщать о платежах в налоговые убежища

Если о них не сообщается, такие платежи не подлежат вычету для целей налогообложения. Кроме того, даже если будет сообщено, платежи будут подлежать вычету только в том случае, если будет доказано, что они предназначены для реальных целей, а не являются частью схемы уклонения от уплаты налогов. Тем не менее, в случае платежей государству, заключившему соглашение, непредставление отчетности автоматически не приводит к отказу от вычета, если соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения содержит положение о недискриминации, но все же должно быть показано, что платежи осуществляются с подлинными целями, а не частью схемы уклонения от уплаты налогов.