Бельгия обновила циркуляр об обязанности сообщать о платежах в налоговые убежища

Минфин Бельгии опубликовал Циркуляр (Circular 2021/C/112) от 20 декабря 2021 года, касающийся обязательства сообщать о платежах в государства - налоговые убежища.
Обязанность сообщать применяется, если общая сумма прямых и косвенных платежей лицам, зарегистрированным в налоговых убежищах, превышает 100.000 евро, включая платежи:
Если о них не сообщается, такие платежи не подлежат вычету для целей налогообложения. Кроме того, даже если будет сообщено, платежи будут подлежать вычету только в том случае, если будет доказано, что они предназначены для реальных целей, а не являются частью схемы уклонения от уплаты налогов. Тем не менее, в случае платежей государству, заключившему соглашение, непредставление отчетности автоматически не приводит к отказу от вычета, если соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения содержит положение о недискриминации, но все же должно быть показано, что платежи осуществляются с подлинными целями, а не частью схемы уклонения от уплаты налогов.
Для целей правил отчетности по платежам Циркуляр предоставляет ссылку на файл, который постоянно обновляется налоговой администрацией, включая отдельные списки юрисдикций, отвечающих различным условиям с течением времени, а также сводный список всех юрисдикций, на которые распространяются правила на 2022 год.
Сводный список на 2022 год включает:
Абу-Даби, Аджман, Американское Самоа, Американские Виргинские острова, Ангилью, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Бермудские острова, Ботсвану, Британские Виргинские острова, Доминику, Дубай, Остров Мэн, Фиджи, Фуджейру, Гану, Гуам, Гватемалу, Гернси, Джерси, Каймановы острова, Казахстан, Либерию, Мальту, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Монако, Черногорию, Науру, Узбекистан, Палау, Панаму, острова Питкэрн, Рас-эль-Хайму, Сен-Бартелеми, Самоа, Сейшельские острова, Шарджу, Синт-Мартен, Сомали, Тринидад и Тобаго, Турцию, Туркменистан, острова Теркс и Кайкос, Умм-эль-Кайвайн, Вануату, Уоллис и Футуну.
По материалам Orbitax
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