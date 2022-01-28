Люксембург опубликовал обновленный текст налогового соглашения с Россией

Налоговая администрация Люксембурга опубликовала синтезированный текст налогового соглашения с Российской Федерацией, на которые оказала влияние Многосторонняя конвенция (BEPS MLI).
Синтезированный текст был подготовлен с учетом оговорок и уведомлений, которые были представлены сторонами.
Первоначальные юридические тексты соглашений и Конвенции будут иметь преимущественную силу и по-прежнему применяться.
MLI применяется к налоговому соглашению между Люксембургом и Россией от 28 июня 1993 года:
Посмотреть новый текст соглашения можно на странице налоговой администрации Люксембурга.
По материалам Orbitax
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