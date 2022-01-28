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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Люксембург опубликовал обновленный текст налогового соглашения с Россией

Налоговая администрация Люксембурга опубликовала синтезированный текст налогового соглашения с Российской Федерацией, на которые оказала влияние Многосторонняя конвенция (BEPS MLI).

Ольга Кутяева
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Люксембург
Люксембург

Синтезированный текст был подготовлен с учетом оговорок и уведомлений, которые были представлены сторонами.

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Первоначальные юридические тексты соглашений и Конвенции будут иметь преимущественную силу и по-прежнему применяться.

MLI применяется к налоговому соглашению между Люксембургом и Россией от 28 июня 1993 года:

  • по налогам у источника с сумм, которые были выплачены или зачислены нерезидентам, если событие, которое привело к возникновению таких налогов, произошло с 1 января 2021;
  • по всем другим налогом в Люксембурге по налоговым периодам с 30 ноября 2020 года; и
  • по всем другим налогам в России по налоговым периодам с 1 января 2021 года.

Посмотреть новый текст соглашения можно на странице налоговой администрации Люксембурга.

По материалам Orbitax

#Люксембург#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения