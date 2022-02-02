В Швейцарии публикованы ограничения по процентным ставкам для связанных сторон на 2022 год

Федеральная налоговая администрация Швейцарии опубликовала два циркуляра об ограничениях процентных ставок для финансирования акционерами и связанными сторонами на 2022 год.

Ставки зависят от того, осуществляется ли финансирование в швейцарских франках или в иностранной валюте.

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Финансирование в швейцарских франках

Займы акционерам или связанным сторонам:

1) финансируемые за счет собственного капитала - не менее 0,25%;

2) финансируемые за счет долга - как минимум фактические процентные расходы плюс 0,50% для сумм до 10 млн. швейцарских франков, плюс 0,25% для сумм, превышающих 10 млн. швейцарских франков.

Займы от акционеров или связанных сторон:

1) кредиты на недвижимость - не более 1,0% до 2,25% в зависимости от характера имущества и суммы финансирования.

Бизнес-кредиты, полученные:

1) коммерческие и промышленные компании - не более 3,0% для сумм до 1 млн. швейцарских франков и 1,0% для сумм, превышающих 1 млн. швейцарских франков

2) холдинговые компании и компании по управлению активами - не более 2,50% для сумм до 1 млн. швейцарских франков и 0,75% для сумм, превышающих 1 млн. швейцарских франков.

Финансирование в иностранной валюте (кредиты акционерам или связанным сторонам или от них).

Финансирование за счет собственного капитала — 0,50% в евро, 2,00% в долларах США и от 0,50% до 8,00% в других валютах.

Финансирование за счет долга - фактические процентные расходы плюс 0,50%, минимум 0,50% в евро, 2,00% в долларах США и от 0,50% до 8,00% в других валютах.

Ставки «безопасной гавани» могут быть отклонены, если можно показать, что ставка соответствует обстоятельствам и находится «на расстоянии вытянутой руки». Если ставки отклоняются и не показывают, что они находятся «на расстоянии вытянутой руки», превышение уплаченных процентов будет рассматриваться как скрытое распределение прибыли (условные дивиденды), подлежащее налогообложению.