В Швейцарии публикованы ограничения по процентным ставкам для связанных сторон на 2022 год

Федеральная налоговая администрация Швейцарии опубликовала два циркуляра об ограничениях процентных ставок для финансирования акционерами и связанными сторонами на 2022 год.
Ставки зависят от того, осуществляется ли финансирование в швейцарских франках или в иностранной валюте.
Займы акционерам или связанным сторонам:
1) финансируемые за счет собственного капитала - не менее 0,25%;
2) финансируемые за счет долга - как минимум фактические процентные расходы плюс 0,50% для сумм до 10 млн. швейцарских франков, плюс 0,25% для сумм, превышающих 10 млн. швейцарских франков.
Займы от акционеров или связанных сторон:
1) кредиты на недвижимость - не более 1,0% до 2,25% в зависимости от характера имущества и суммы финансирования.
Бизнес-кредиты, полученные:
1) коммерческие и промышленные компании - не более 3,0% для сумм до 1 млн. швейцарских франков и 1,0% для сумм, превышающих 1 млн. швейцарских франков
2) холдинговые компании и компании по управлению активами - не более 2,50% для сумм до 1 млн. швейцарских франков и 0,75% для сумм, превышающих 1 млн. швейцарских франков.
Финансирование за счет собственного капитала — 0,50% в евро, 2,00% в долларах США и от 0,50% до 8,00% в других валютах.
Финансирование за счет долга - фактические процентные расходы плюс 0,50%, минимум 0,50% в евро, 2,00% в долларах США и от 0,50% до 8,00% в других валютах.
Ставки «безопасной гавани» могут быть отклонены, если можно показать, что ставка соответствует обстоятельствам и находится «на расстоянии вытянутой руки». Если ставки отклоняются и не показывают, что они находятся «на расстоянии вытянутой руки», превышение уплаченных процентов будет рассматриваться как скрытое распределение прибыли (условные дивиденды), подлежащее налогообложению.
По материалам orbitax.com
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