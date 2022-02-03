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Зарубежные налоги
Святослав Красильников
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Минфин ОАЭ планирует введение федерального налога на прибыль с 1 июня 2023 года

31 января 2022 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о введении федерального налога на прибыль с 1 июня 2023 года со стандартной ставкой налога на прибыль в размере 9%. Первый финансовый год для расчёта налога на прибыль начнется с 1 июня 2023 года.

Святослав Красильников
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Минфин ОАЭ заявил, что по-прежнему не будут облагаться налогом доходы физлиц от трудовой деятельности, недвижимости, инвестиций в акционерный капитал или другие личные доходы, не являющиеся результатом предпринимательской или иной формы коммерческой деятельности, лицензированной или иным образом разрешенной к осуществлению в ОАЭ. Кроме того, учитывая положение Арабских Эмиратов как мирового финансового центра и международного делового центра, налог также не будет взиматься с иностранных инвесторов, не ведущих бизнес на территории страны.

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Как было отмечено Минфином, данный режим устанавливается для целей соответствия международным стандартам по борьбе с уклонением от уплаты налогов, предотвращению вредной налоговой практики (harmful tax practices). Ожидается, что введение данного режима поможет ОАЭ соответствовать требованиям BEPS (план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения), а также для решения проблем, связанных с цифровизацией мировой экономики.

Налог на прибыль будет уплачиваться с прибыли компаний ОАЭ, отражённой в их финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, с минимальными исключениями и корректировками. Новый налог будет взиматься со всех компаний, за исключением тех, которые задействованы в добыче природных ресурсов, потому что их прибыль уже подлежит налогообложению на уровне Эмирата.

Стандартная ставка налога на прибыль установлена в размере 9% для компаний, налогооблагаемая прибыль которых превышает 375.000 AED (~USD 102.107,50). Для предприятий с прибылью до 375.000 AED (~USD 102.107,50) налоговая ставка остается на уровне 0%. Минфин отметил, что это необходимо для поддержания сектора малого бизнеса и стартапов.

Министерство финансов также отметило, что этот шаг поспособствует введению глобальной минимальной налоговой ставки на прибыль для транснациональных корпораций. Хотя напрямую это и не уточняется, но, похоже, что это ссылка на новые правила, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития, к которым в октябре 2021 присоединилось 136 стран (включая ОАЭ), о введении минимальной ставки налога на прибыль в размере 15%.

По словам Хатиджы Хаке, главного экономиста Emirates NBD, ОАЭ продолжают добиваться успехов в диверсификации своих доходов бюджета от нефти, и введение нового налогового режима вписывается в эту стратегию. При этом сама ставка налога остается низкой по сравнению с другими низконалоговыми юрисдикциями (например, на Кипре, в Ирландии (в отношении активного дохода) и Лихтенштейне ставка по налогу на прибыль составляет 12,5%, в Гонконге варьируется от 8,5% до 16,5%, в Сингапуре - 17%).

Минфин заявил, что новый режим налогообложения в стране будет по-прежнему учитывать льготы по налогу на прибыль, которые сегодня предлагают предприятиям свободных зон (фризон), соблюдающим все нормативные требования и не ведущим бизнес с материковой частью ОАЭ.

Штаб-квартиры международных компаний также будут освобождаться от налога на прирост капитала и дивиденды, а иностранные налоги будут разрешены для зачёта в счет уплаты налога на прибыль ОАЭ.

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Святослав Красильников (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Святослав Красильников (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)