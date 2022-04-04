НДФЛ за 2021 год придется пересчитать

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Учитывая, что изменения начинают действовать в отношении доходов, полученных в прошлом году, то работодатели должны пересчитать налог в отношении, например, матвыгоды от экономии на процентах по займам, полученным работниками от организации. Излишне удержанный налог нужно вернуть работникам по их заявлениям. Возврат осуществляется за счет средств, которые организация должна перечислить в бюджет, если же суммы к возврату окажутся больше, чем суммы к перечислению, то налогоплательщик может направить в налоговую заявление о возврате излишне перечисленного НДФЛ. Такие разъяснения следуют из разъяснений ФНС РФ, приведенные в Письме от 28.03.2022г. № БС-4-11/3695@.