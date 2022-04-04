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Российские налоги
Ксения Тимченко
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НДФЛ за 2021 год придется пересчитать

Организации должны пересчитать удержанный налог с доходов физлиц и вернуть им деньги.

Ксения Тимченко
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26 марта текущего года вступили с силу изменения Налогового кодекса, внесенные Федеральным законом от 26.03.2022г. № 67-ФЗ. Одним из изменений является дополнение ст. 217 НК РФ пунктом 90, согласно которому на 2021-2023 годы от НДФЛ освобождаются доходы физлиц в виде матвыгоды.

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Учитывая, что изменения начинают действовать в отношении доходов, полученных в прошлом году, то работодатели должны пересчитать налог в отношении, например, матвыгоды от экономии на процентах по займам, полученным работниками от организации. Излишне удержанный налог нужно вернуть работникам по их заявлениям. Возврат осуществляется за счет средств, которые организация должна перечислить в бюджет, если же суммы к возврату окажутся больше, чем суммы к перечислению, то налогоплательщик может направить в налоговую заявление о возврате излишне перечисленного НДФЛ. Такие разъяснения следуют из разъяснений ФНС РФ, приведенные в Письме от 28.03.2022г. № БС-4-11/3695@.

Кроме того, ФНС отмечает, что, после пересчета налога, организация должна направить в налоговую уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и 2021 год.

Подавая уточненный расчет по налогу, удержанному за 2021 год, необходимо также откорректировать справки 2-НДФЛ, которые теперь являются частью годового отчета 6-НДФЛ.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#6-НДФЛ#НДФЛ#форма 2-НДФЛ
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Тимченко (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#6-НДФЛ#НДФЛ#форма 2-НДФЛ