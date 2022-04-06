ООН опубликовала обновленную Типовую налоговую конвенцию

Версия Типовой налоговой конвенции ООН 2021 года была недавно опубликована в преддверии 24-й сессии Комитета экспертов по международному сотрудничеству по налоговым вопросам, которая проходит с 4 по 7 апреля и с 11 по 12 апреля 2022 года.

Была разработана и добавлена новая статья о доходах от автоматизированных цифровых услуг (Статья 128) вместе с комментариями к ней.

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К статье 13 (Прирост капитала) были добавлены новые параграфы 6 и 7 для решения проблем, касающихся обеспокоенности развивающихся стран в отношении препятствий налоговых соглашений налогообложению доходов иностранных предприятий от автоматизированных цифровых услуг и прибыли от офшорных косвенных переводов.

Другие существенные изменения, внесенные в статьи Типовой налоговой конвенции ООН, заключаются в следующем:

изменения к статьям 1, 3, 4 и 29 в результате работы, проделанной в отношении применения Конвенции к коллективным инвестиционным фондам и пенсионным фондам;

исключение в конце статьи 7 предыдущего примечания относительно прибыли, относящейся к постоянному представительству по причине простой покупки этим постоянным представительством товаров и изделий для предприятия, которому оно принадлежит;

изменения к пункту 2 статей 10, 11 и 12, касающиеся ситуации, когда посредник, получающий платежи, подпадающие под действие этих статей, является резидентом другого государства;

отмена исключения для товариществ, ранее включенного в пункт 2(а) статьи 10;

изменения в статьях 23 A, 24 и 29, вытекающие из добавления статьи 12B (Доходы от автоматизированных цифровых услуг).

Ряд изменений также был внесен в Комментарии к статьям Типовой конвенции. К ним, в первую очередь, относятся изменения, отражающие указанные выше дополнения и изменения. А также изменения, внесенные в результате проделанной работы в отношении ряда технических вопросов, связанных с толкованием и применением статей, в первую очередь определение постоянного представительства в статье 5, понятие бенефициарного собственника в статьях 10, 11, 12, 12А и 12В, а также применение положений Конвенции к коллективным инвестиционным фондам, пенсионным фондам и инвестиционным фондам недвижимости.