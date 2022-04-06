ООН опубликовала обновленную Типовую налоговую конвенцию

Версия Типовой налоговой конвенции ООН 2021 года была недавно опубликована в преддверии 24-й сессии Комитета экспертов по международному сотрудничеству по налоговым вопросам, которая проходит с 4 по 7 апреля и с 11 по 12 апреля 2022 года.
Была разработана и добавлена новая статья о доходах от автоматизированных цифровых услуг (Статья 128) вместе с комментариями к ней.
К статье 13 (Прирост капитала) были добавлены новые параграфы 6 и 7 для решения проблем, касающихся обеспокоенности развивающихся стран в отношении препятствий налоговых соглашений налогообложению доходов иностранных предприятий от автоматизированных цифровых услуг и прибыли от офшорных косвенных переводов.
Другие существенные изменения, внесенные в статьи Типовой налоговой конвенции ООН, заключаются в следующем:
Ряд изменений также был внесен в Комментарии к статьям Типовой конвенции. К ним, в первую очередь, относятся изменения, отражающие указанные выше дополнения и изменения. А также изменения, внесенные в результате проделанной работы в отношении ряда технических вопросов, связанных с толкованием и применением статей, в первую очередь определение постоянного представительства в статье 5, понятие бенефициарного собственника в статьях 10, 11, 12, 12А и 12В, а также применение положений Конвенции к коллективным инвестиционным фондам, пенсионным фондам и инвестиционным фондам недвижимости.
По материалам Orbitax
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