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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Утвержден и опубликован Закон Индии о финансах на 2022 г.

Закон Индии о финансах 2022 года был опубликован в Официальном вестнике после его утверждения 30 марта 2022 года.

Ксения Шилкина
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Закон реализует меры бюджета на 2022–2023 годы, принятые в феврале 2022 года. Некоторые из основных налоговых мер резюмируются следующим образом:

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  • Вводится новая схема налогообложения виртуальных цифровых активов (ВДА), в том числе:

· доход от передачи ВДА облагается отдельно по ставке 30%;

· никакие вычеты в отношении каких-либо расходов или пособий не допускаются при расчете такого дохода, за исключением стоимости приобретения, если таковая имеется;

· убытки от передачи ВДА не могут быть зачтены в счет каких-либо других доходов, в том числе доходов от другого виртуального цифрового актива, и такие убытки не могут быть перенесены на будущие периоды.

  • Налог, удерживаемый у источника (WHT), взимается по ставке 1 % при передаче виртуальных цифровых активов за вознаграждение, превышающее определенные пороги;
  • Альтернативная минимальная налоговая ставка снижена с 18,5% до 15,0% для кооперативов;
  • Льготная ставка подоходного налога в размере 15% на доход в виде дивидендов, полученный индийской компанией от указанной иностранной компании (не менее 26% принадлежит индийской компании), отменяется для любого налогового года, начинающегося с 1 апреля 2023 года или после этой даты;
  • Вводятся дополнительные стимулы для продвижения Международного центра финансовых услуг (IFSC), в том числе налоговые льготы для следующих лиц при соблюдении определенных условий:

· доход нерезидента от оффшорных производных инструментов или внебиржевых производных инструментов, выпущенных оффшорной банковской единицей;

· доходы от роялти и процентов за аренду судов (помимо самолетов); и

· доход, полученный от услуг по управлению портфелем в IFSC;

Меры Закона о финансах 2022 г. начнут применяться с отчетного года, начинающегося 1 апреля 2023 г. или после этой даты (налоговый год, начинающийся 1 апреля 2022 г.), если не указано иное.

По материалам orbitax.com

#Индия#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Индия#налоговые льготы