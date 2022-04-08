Утвержден и опубликован Закон Индии о финансах на 2022 г.

Закон Индии о финансах 2022 года был опубликован в Официальном вестнике после его утверждения 30 марта 2022 года.
Закон реализует меры бюджета на 2022–2023 годы, принятые в феврале 2022 года. Некоторые из основных налоговых мер резюмируются следующим образом:
· доход от передачи ВДА облагается отдельно по ставке 30%;
· никакие вычеты в отношении каких-либо расходов или пособий не допускаются при расчете такого дохода, за исключением стоимости приобретения, если таковая имеется;
· убытки от передачи ВДА не могут быть зачтены в счет каких-либо других доходов, в том числе доходов от другого виртуального цифрового актива, и такие убытки не могут быть перенесены на будущие периоды.
· доход нерезидента от оффшорных производных инструментов или внебиржевых производных инструментов, выпущенных оффшорной банковской единицей;
· доходы от роялти и процентов за аренду судов (помимо самолетов); и
· доход, полученный от услуг по управлению портфелем в IFSC;
Меры Закона о финансах 2022 г. начнут применяться с отчетного года, начинающегося 1 апреля 2023 г. или после этой даты (налоговый год, начинающийся 1 апреля 2022 г.), если не указано иное.
По материалам orbitax.com
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