Отсутствие в требовании контрольного мероприятия — не повод не предоставлять документы

Суд отметил, что контрольное мероприятие в требование – это формальность.

Организация получила требование о предоставлении документов на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ. Однако в нем не было указано мероприятие налогового контроля, в рамках которого осуществлен запрос. Кроме того, требовалось предоставить документы по контрагенту, который на тот момент уже был ликвидирован, а значит в отношении него не могут проводиться какие-либо проверки, а требование о предоставлении переписки с контрагентом является коммерческой тайной. Учитывая все эти аргументы, организация посчитала, что требование выставлено незаконно и документы не предоставила. Налоговая вынесла решение о штрафе на основании п. 2 ст. 129.1 НК РФ в размере 20 тысяч рублей. Организация оспорила его в УФНС, но безрезультатно. Дело дошло до суда.

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