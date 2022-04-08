Отсутствие в требовании контрольного мероприятия — не повод не предоставлять документы

Суд отметил, что контрольное мероприятие в требование – это формальность.
Организация получила требование о предоставлении документов на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ. Однако в нем не было указано мероприятие налогового контроля, в рамках которого осуществлен запрос. Кроме того, требовалось предоставить документы по контрагенту, который на тот момент уже был ликвидирован, а значит в отношении него не могут проводиться какие-либо проверки, а требование о предоставлении переписки с контрагентом является коммерческой тайной. Учитывая все эти аргументы, организация посчитала, что требование выставлено незаконно и документы не предоставила. Налоговая вынесла решение о штрафе на основании п. 2 ст. 129.1 НК РФ в размере 20 тысяч рублей. Организация оспорила его в УФНС, но безрезультатно. Дело дошло до суда.
Суды первой и апелляционной инстанции не поддержали организацию, отметив, что на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ налоговые органы имеют право требовать документы не только у контрагента, но и у любого третьего лица, при этом объяснять причины, по которым они истребуются, и по какому проводимому налоговому мероприятию, они не обязаны. Само по себе отсутствие в требовании указание на налоговое мероприятие не приводит к его недействительности, так как данные особенности оформления требования носят формальный характер и не пресекают полномочия налоговой (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.03.2022г. по делу А51-9240/2021).
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