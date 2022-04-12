Опубликована директива Совета ЕС о внесении изменений в правила о пониженных ставках НДС

Директива Совета (ЕС) 2022/542 от 5 апреля 2022 г. была опубликована в Официальном журнале ЕС 6 апреля 2022 г. и вносит поправки в Директивы 2006/112/ЕС и (ЕС) 2020/285 в отношении ставок НДС.

Основными целями Директивы Совета являются обновление списка товаров и услуг, на которые распространяются пониженные ставки, и установление оснований для обеспечения того, чтобы государства-члены ЕС имели равный доступ к применению пониженных ставок.

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Поправки включают замену статьи 98 Директивы 2006/112/ЕС о применении пониженных ставок НДС.

Пониженные ставки могут охватывать не более 24 «пунктов» (типов поставок) Приложения III. Далее предусмотрено, что государства-члены могут применять пониженную ставку ниже 5% и освобождение с правом вычета НДС (нулевая ставка) максимум до 7 пунктов в Приложении III. Однако применение пониженной ставки ниже 5% и освобождения с правом на вычет НДС ограничивается лишь определенными пунктами, к которым относятся поставки товаров и услуг, связанные с поставками продуктов питания, воды, лекарств, фармацевтических товаров, товаров для здоровья и гигиены, перевозка людей и некоторые предметы культуры (книги, газеты и периодические издания).

Что касается Приложения III, существующие пункты, как правило, сохраняются с некоторыми изменениями, и добавляется несколько новых пунктов, в том числе:

· поставка и установка солнечных батарей на частные жилые дома, общественные и иные здания;

· поставка электроэнергии, централизованного теплоснабжения и централизованного холодоснабжения, а также биогаза;

· поставка и установка высокоэффективных систем отопления с низким уровнем выбросов, соответствующих контрольным показателям выбросов;

· живые растения и другие продукты цветоводства, включая луковицы, хлопок, корни и т.п., срезанные цветы и декоративную зелень;

· детская одежда и обувь;

· поставка детских автокресел;

· поставка велосипедов, в том числе электровелосипедов;

· услуги по аренде и ремонту таких велосипедов;

· поставка произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата, перечисленных в Приложении IX, Частях A, B и C (Директивы 2006/112/ЕС);

· юридические услуги, предоставляемые людям по трудовому договору и безработным в рамках судебного разбирательства по трудовым спорам, а также юридические услуги, предоставляемые в соответствии со схемой юридической помощи, как это определено государствами-членами;

· инструменты и другое оборудование, обычно предназначенное для использования в службах спасения или оказания первой помощи, когда они поставляются государственным органам или некоммерческим организациям, занимающимся гражданской или общественной защитой; и

· оказание услуг, связанных с эксплуатацией плавучих маяков или других средств навигационного и спасательного обслуживания, включая организацию и содержание службы спасательных шлюпок.

Государства-члены ЕС должны принять поправки до 31 декабря 2024 года и начать применять их с 1 января 2025 года.