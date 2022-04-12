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Елена Курбатова
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Электронные документы становятся ближе

Проект о переводе бумажных документов в электронные прошел первое чтение.

Елена Курбатова
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6 апреля в Госдуме Проект закона № 1173189-7 был принят в первом чтении. Нововведениями планируется регулировать порядок перевода бумажных документов в электронные и правила хранения последних. Следует отметить, что Законопроект был зарегистрирован и внесен в Нижнюю палату еще 17 мая 2021 года. Значимые изменения вносятся в Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информтехнологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ) и в Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ).

Закон № 149-ФЗ дополнят положением, что электронный дубликат – это электронная копия бумажного документа, которая равнозначна исходному документу, при соблюдении условий, приведенных в п. 3 ст. 11.3 Закона № 149-ФЗ. А в Закон № 402-ФЗ добавят положения, что экономические субъекты могут создавать электронные дубликаты документов, признаваемыми равнозначными бумажным при соблюдении условий, приведенных в п. 2 ст. 11.2 Закона № 149-ФЗ. Юридическая значимость электронных документов будет неизменна в течение срока их хранения, при выполнении условий, приведенных в п. 2 ст. 11.4 Закона № 149-ФЗ. А срок хранения электронных документов признается равным сроку хранения бумажных исходников. При этом срок хранения бумажных исходников предлагается сократить: первичный документ хранить год с того года, в отчетности за который он использовался последний раз, а бухотчетность – 1 год с окончания периода, за который она составлялась.

#законопроект#электронные подписи#электронный документ
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Елена Курбатова (подробнее)
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#электронные подписи#электронный документ