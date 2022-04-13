Аргентина готовит ратификацию BEPS MLI

Палата депутатов Аргентины рассматривает возможность ратификации Многосторонней конвенции – BEPS MLI.
По завершении внутренних процессов ратификации, Аргентина должна будет сдать на хранение свою ратификационную грамоту в ОЭСР, чтобы Конвенция вступила в силу для всех охватываемых ею соглашений (налоговых договоров).
По общему правилу, Конвенция вступает в силу для каждого конкретного соглашения, на которое распространяется ее действие, в первый день месяца по истечении 3-х месячного периода после того, как обе стороны соглашения сдадут на хранение ратификационные грамоты. Применяются положения Многосторонней конвенции к соглашениям с 1 января года, следующего за ее вступлением в силу, - в отношении налогов у источника, в отношении всех других налогов - с налоговых периодов по истечении 6 месяцев после вступления в силу.
Однако Аргентина сделала оговорку о том, что MLI будет применяться по налоговым периодам, начинающимся с 1 января года, следующего после 6 месяцев после вступления MLI в силу.
Предварительный список оговорок и уведомлений Аргентины на момент подписания можно найти на сайте ОЭСР. Окончательный список будет предоставлен после сдачи на хранение ратификационной грамоты.
По материалам Orbitax
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