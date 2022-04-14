Гернси обновляет информацию о реализации двухкомпонентного решения ОЭСР

12 апреля Правительство Гернси выпустило пресс-релиз, представив обновленную информацию о двухкомпонентном решении ОЭСР в отношении международной налоговой реформы и планах юрисдикции по реализации этих мер.

Сент-Питер-Порт, Гернси

Подавляющее большинство юрисдикций (включая Гернси, Джерси и остров Мэн) достигли согласия по предложениям и подробному плану реализации, которые были объявлены ОЭСР в октябре 2021 года. С тех пор продолжаются технические обсуждения для разработки типовых правил, комментариев и многосторонних документов, которые потребуются для их реализации.

Ожидается, что Гернси внедрит минимальные стандарты, содержащиеся в предложениях, - для Компонента 1 (Pillar 1 Minimum Standard) и для Компонента 2 (Pillar 2 Subject to Tax Rule), которое применяется к соглашениям об избежании двойного налогообложения.

Другой элемент Компонента 2 (GloBE) разработан таким образом, что юрисдикции не обязаны сами принимать правила GloBE, а должны принимать их применение другими юрисдикциями. Правительство продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами по наиболее подходящему варианту реализации для Гернси и для действующих на территории юрисдикции многонациональных групп компаний.

Разработка внутренних минимальных налогов означает, что крупные многонациональные компании будут платить минимум 15% там, где они получают прибыль. У Гернси в настоящее время есть преимущества, но это изменение применяется к компаниям с глобальным доходом не менее 750 млн EUR, что означает, что его влияние на местные государственные финансы будет ограниченным, и само по себе оно не сможет восполнить значительный дефицит, с которым сталкивается юрисдикция.

В конечном счете, решение Гернси будет основано на обеспечении определенности и простоты. Для юрисдикции очень важно сохранить привлекательную деловую среду, чтобы оставаться конкурентоспособными на хорошо сбалансированном оффшорном рынке.