News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
2

Гернси обновляет информацию о реализации двухкомпонентного решения ОЭСР

12 апреля Правительство Гернси выпустило пресс-релиз, представив обновленную информацию о двухкомпонентном решении ОЭСР в отношении международной налоговой реформы и планах юрисдикции по реализации этих мер.

Ольга Кутяева
Обсудить
Сент-Питер-Порт, Гернси
Сент-Питер-Порт, Гернси

Подавляющее большинство юрисдикций (включая Гернси, Джерси и остров Мэн) достигли согласия по предложениям и подробному плану реализации, которые были объявлены ОЭСР в октябре 2021 года. С тех пор продолжаются технические обсуждения для разработки типовых правил, комментариев и многосторонних документов, которые потребуются для их реализации.

Ожидается, что Гернси внедрит минимальные стандарты, содержащиеся в предложениях, - для Компонента 1 (Pillar 1 Minimum Standard) и для Компонента 2 (Pillar 2 Subject to Tax Rule), которое применяется к соглашениям об избежании двойного налогообложения.

Другой элемент Компонента 2 (GloBE) разработан таким образом, что юрисдикции не обязаны сами принимать правила GloBE, а должны принимать их применение другими юрисдикциями. Правительство продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами по наиболее подходящему варианту реализации для Гернси и для действующих на территории юрисдикции многонациональных групп компаний.

Разработка внутренних минимальных налогов означает, что крупные многонациональные компании будут платить минимум 15% там, где они получают прибыль. У Гернси в настоящее время есть преимущества, но это изменение применяется к компаниям с глобальным доходом не менее 750 млн EUR, что означает, что его влияние на местные государственные финансы будет ограниченным, и само по себе оно не сможет восполнить значительный дефицит, с которым сталкивается юрисдикция.

В конечном счете, решение Гернси будет основано на обеспечении определенности и простоты. Для юрисдикции очень важно сохранить привлекательную деловую среду, чтобы оставаться конкурентоспособными на хорошо сбалансированном оффшорном рынке.

По материалам Orbitax

#Гернси#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Гернси#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)