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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ЕС вводит запрет на оказание услуг трастам, связанным с Россией

Регламент Совета (ЕС) 2022/576 ЕС вводит запрет на предоставление услуг по управлению трастами или аналогичными механизмами, связанными с российскими гражданами или резидентами.

Ольга Кутяева
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С 10 мая в Евросоюзе будет запрещено регистрировать или предоставлять услуги по управлению трастом или любым аналогичным юридическим образованием, в котором гражданин или резидент России выступает в качестве доверительного управляющего или бенефициара. Предоставление такой организации зарегистрированного офиса, служебного или административного адреса также будет запрещено. Также будет запрещено действовать в качестве доверенного лица, номинального держателя акций, директора, секретаря и пр. или организовывать такие действия для другого лица.

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Запрет распространяется на трасты, бенефициарами которых являются:

  • граждане России или физические лица, проживающие в России;
  • юридические лица, созданные в России;
  • юридические лица, имущественные права которых прямо или косвенно принадлежат такому физическому или юридическому лицу более чем на 50%;
  • юридические лица, контролируемые российскими гражданами России или физлицами, проживающими в России; и
  • любые физические или юридические лица, действующие от имени или по указанию такого физического или юридического лица.

Отложенное вступление в силу должно дать практикам ЕС время, чтобы выйти из существующих договоренностей.

Существуют также исключения для случаев, когда доверитель или бенефициар является гражданином государства-члена или физическим лицом, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене. Предоставление консультаций трастовому фонду с российским конечным бенефициаром (UBO) также не подпадает под действие Регламента. STEP Europe готовит документ, в котором будут рассмотрены некоторые практические вопросы и даны рекомендации для участников, которым необходимо отказаться от своих услуг в рамках этих договоренностей.

ЕС также запретил предоставление дорогостоящих услуг криптоактивов физическим и юридическим лицам в России.

По материалам STEP

#Европейский Союз (ЕС)#траст
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#траст