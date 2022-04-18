Джерси опубликовал документ по реализации двухкомпонентного решения ОЭСР

12 апреля Правительство Джерси опубликовало программный документ, в котором изложены изменения, направленные на то, чтобы юрисдикция оставалась конкурентоспособной на международном уровне, а также привлекательным местом для ведения бизнеса.

Правительство острова Мэн опубликовало сообщение, в котором объявило, что его позиция совпадает с позицией Джерси.

В документе ОЭСР Pillars 1&2 - Tax Policy Reflections излагается текущая политика правительства Джерси в отношении рекомендаций ОЭСР. Являясь одним из 137 участников Инклюзивной концепции ОЭСР по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли (BEPS), Джерси изучает варианты реализации нового набора правил, известного как «Two Pillars». Новые правила направлены на решение налоговых проблем в мире, где трансграничная операционная модель крупного бизнеса изменилась за последние годы до неузнаваемости.

В документе также предлагается мнение заинтересованных сторон о различных вариантах политики и любых существенных вопросах реализации, которые могут возникнуть, если они будут представлены на Джерси.

Изменения вряд ли коснутся многих компаний, расположенных на острове. Введение инициативы Two Pillar распространяется на организации, достигшие порога дохода в 20 млрд евро для первого компонента или более 750 млн евро для второго компонента. Компании, не входящие в эти категории, останутся в рамках действующего режима корпоративного подоходного налога.