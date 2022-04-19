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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ опубликовали Руководство об информировании о несоответствующей деловой активности

Федеральная налоговая служба ОАЭ (FTA) выпустила Руководство для осуществления должного информирования о любом физическом или юридическом лице, уклоняющемся от уплаты налогов или совершающем другие налоговые правонарушения (несоблюдения налогового законодательства и процедур).

Ольга Кутяева
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Предлагается осуществлять такое информирование через Программу Raqeeb (Программа осведомителей о налоговых нарушениях и уклонении от уплаты налогов).

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В Руководстве также прописано право информаторов на получение денежного вознаграждения, если налоги будут успешно взысканы с налоговых правонарушителей.

Документ предназначен для любых лиц, ответственных за налоговые вопросы в любой организации, налоговых агентов, заинтересованных сторон, а также любых других лиц, располагающих достоверной информацией о налоговых правонарушениях. Его следует применять вместе с другими соответствующими руководствами, опубликованные FTA и соответствующим законодательством.

По материалам Federal Tax Authority UAE

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#уклонение от уплаты налогов
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#уклонение от уплаты налогов