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Елена Курбатова
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ФСС утвердит форму нового заявления

Для возмещения оплаты допвыходных родителям детей-инвалидов нужно будет направлять в ФСС новое заявление.

Елена Курбатова
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18 апреля опубликован проект Приказа ФСС РФ, которым утверждается форма заявления на возмещения расходов по оплате дополнительных выходных работников-родителей детей-инвалидов, а также форма решения об отказе в возмещении указанных расходов.

С 2022 года действует новый порядок возмещения расходов работодателей, в частности, по оплате вышеуказанных выходных (Постановление Правительства от 09.08.2021г. № 1320). Для получения возмещения работодатель должен будет направить в Фонд заявление. При этом в ответ на заявление Фонд может направить отказ по форме, которая также предложена в проекте Приказа. Основания для такого отказа могут быть следующие: при оплате допвыходных работодатель нарушил требования законодательства; отсутствуют документы, подтверждающие расходы или они оформлены с нарушениями. При получении отказа, работодатель обязан подтвердить его получение в течение одного рабочего дня.

Общественные обсуждения продлятся по 2 мая 2022 года.

#отпуск#ФСС
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#отпуск#ФСС