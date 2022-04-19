ФСС утвердит форму нового заявления

Для возмещения оплаты допвыходных родителям детей-инвалидов нужно будет направлять в ФСС новое заявление.
18 апреля опубликован проект Приказа ФСС РФ, которым утверждается форма заявления на возмещения расходов по оплате дополнительных выходных работников-родителей детей-инвалидов, а также форма решения об отказе в возмещении указанных расходов.
С 2022 года действует новый порядок возмещения расходов работодателей, в частности, по оплате вышеуказанных выходных (Постановление Правительства от 09.08.2021г. № 1320). Для получения возмещения работодатель должен будет направить в Фонд заявление. При этом в ответ на заявление Фонд может направить отказ по форме, которая также предложена в проекте Приказа. Основания для такого отказа могут быть следующие: при оплате допвыходных работодатель нарушил требования законодательства; отсутствуют документы, подтверждающие расходы или они оформлены с нарушениями. При получении отказа, работодатель обязан подтвердить его получение в течение одного рабочего дня.
Общественные обсуждения продлятся по 2 мая 2022 года.
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