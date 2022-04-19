ФСС утвердит форму нового заявления

С 2022 года действует новый порядок возмещения расходов работодателей, в частности, по оплате вышеуказанных выходных (Постановление Правительства от 09.08.2021г. № 1320). Для получения возмещения работодатель должен будет направить в Фонд заявление. При этом в ответ на заявление Фонд может направить отказ по форме, которая также предложена в проекте Приказа. Основания для такого отказа могут быть следующие: при оплате допвыходных работодатель нарушил требования законодательства; отсутствуют документы, подтверждающие расходы или они оформлены с нарушениями. При получении отказа, работодатель обязан подтвердить его получение в течение одного рабочего дня.