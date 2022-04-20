Остров Мэн проводит консультации по запланированным изменениям закона о трастах

Казначейство острова Мэн предложило поправки к закону о трастах для обеспечения большей ясности, определенности и удобства пользователей траста.

Законопроект о трастах и ​​доверительных собственниках 2022 года также направлен на модернизацию законодательства юрисдикции о трастах с учетом современных требований.

Все услуги по этой теме:

Основные поправки включают пункт 4, касающийся обязанностей доверительного управляющего раскрывать информацию, как это в настоящее время изложено в Законе о доверительном управлении 2001 года. Этот пункт признает способность учредителя на законных основаниях ограничивать доступ бенефициара к информации о доверительном управлении в соответствующем договоре, обеспечивая при этом возможность бенефициаров получать доступ к информации, которая им требуется для привлечения доверенных лиц к ответственности. Это позволяет доверительному управляющему отказаться раскрывать информацию при определенных обстоятельствах, даже если условия траста дают этому лицу право на получение этой информации, хотя высшая власть в отношении раскрытия информации остается за судом.

Пункт 5 законопроекта разъясняет вопрос о том, может ли доверительный управляющий правомерно заключать договор с самим собой в качестве доверительного управляющего двух отдельных трастов.

Пункт 6 касается ответственности доверительного управляющего: предлагается законодательно ограничить личную ответственность доверительного управляющего активами траста, тем самым кодифицируя существующую практику и прецедентное право. Третьи стороны, имеющие дело с доверительными управляющими, будут защищены разделом, в котором говорится, что это новое ограничение ответственности зависит от того, будет ли соответствующая третья сторона осведомлена о том, что она имеет дело с доверительным управляющим до заключения договора. Такое положение аналогично положениям на Гернси, Джерси и в США.

Пункт 7 касается назначений, при условии, что полномочия по назначению должны считаться «исключительными» полномочиями, если в трастовом документе прямо не предусмотрено иное.

Пункты 11, 12 и 13 касаются правила Гастингса-Басса и права суда объявить осуществление полномочий доверительным управляющим недействительным на основании ошибки. Они восстановят правовое положение на острове Мэн перед решением Верховного суда Соединенного Королевства от 2013 года по делам Питта и Футтера, которое ограничило право суда аннулировать решение доверительного управляющего ситуациями, когда доверительные управляющие нарушили свои фидуциарные обязанности. Согласно консультационному документу, это устранит «существенную неопределенность» для трасти острова Мэн.

Другие поправки включают пункт 14, который сокращает сроки судебного разбирательства о нарушении траста с шести до трех лет, и пункт 15, который отменяет правило распределения для новых трастов.

Комментарии к зпеонопроекту ожидаются до 9 мая 2022 года.