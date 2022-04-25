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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Налоговый Совет ОАЭ изучает планы развития

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире Управления в Дубае 20 апреля, Совет рассмотрел отчет о планах Федерального налогового управления ОАЭ (FTA) по разработке и совершенствованию процедур налоговой системы и приведению их в соответствие с передовой практикой, а также по модернизации услуг, предлагаемых для клиентов с помощью быстрых, точных и простых в использовании цифровых платформ.

Ольга Кутяева
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Также Совет директоров FTA рассмотрел ход разработки проекта закона о корпоративном налоге.

Его Высочество шейх Мактум издал директивы о сохранении темпов обновления услуг FTA в соответствии с передовой международной практикой и планами цифровой трансформации, которые были разработаны для повышения конкурентоспособности ОАЭ с точки зрения предоставляемых услуг, а также для поддержки страны. Директивы призывают сосредоточиться на клиенте и повысить компетентность, чтобы стать мировым лидером в сфере государственных услуг. Они основаны на принципах ОАЭ на следующие 50 лет и условиях новой методологии деятельности правительства.

Совет рассмотрел отчет, в котором излагаются достижения FTA за последний год и первый квартал 2022 года, документируется прогресс, достигнутый в существующих проектах, и приводится статистика по налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизному налогу, налоговым декларациям, налоговым платежам и запросы на возврат средств, которые уже были обработаны.

В отчете показано, что Управление одобрило новые заявки от граждан ОАЭ на возмещение НДС, уплаченного ими при строительстве нового жилья. Сумма возмещений достигла 185.038.134 AED в первом квартале 2022 года по сравнению с 118.503.245 AED в первом квартале 2021 года — рекордный рост на 56,15%. Значительное увеличение отражает приверженность FTA оптимизации онлайн-процедур для граждан ОАЭ, желающих возместить НДС, уплаченный ими при строительстве своих новых домов, в соответствии с видением руководства по развитию современной жилищной системы для граждан и обеспечению их благополучия, учитывая, что они являются основная цель и бенефициары инициатив и проектов, реализуемых всеми государственными учреждениями.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#НДС / VAT#СЭЗ ОАЭ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#НДС / VAT#СЭЗ ОАЭ