Беларусь увеличивает инвестиционные отчисления с 2022 года

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь опубликовало письмо от 20.04.2022 № 2-2-10/31901, в котором разъясняется порядок применения инвестиционного вычета в 2022 году с учетом изменений и дополнений, вступивших в силу с 1 января 2022 года.
В том числе увеличена максимальная сумма инвестиционного вычета:
В письме также отмечается, что начиная с 2021 года инвестиционный вычет может быть получен не только в квартале, в котором возникло право на получение вычета, а в течение двух лет, начиная с квартала, в котором возникло такое право.
Другими словами, вычет может быть произведен в течение двух лет, начиная с квартала (месяца), в котором:
В связи с этим уточняется, что повышенный инвестиционный вычет (20%/40%) будет применяться, если амортизация основного средства начинается или увеличение первоначальной стоимости в бухгалтерском учете происходит 1 января 2022 года или после этой даты.
По материалам orbitax.com
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