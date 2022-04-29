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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Беларусь увеличивает инвестиционные отчисления с 2022 года

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь опубликовало письмо от 20.04.2022 № 2-2-10/31901, в котором разъясняется порядок применения инвестиционного вычета в 2022 году с учетом изменений и дополнений, вступивших в силу с 1 января 2022 года.

Ксения Шилкина
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В том числе увеличена максимальная сумма инвестиционного вычета:

  • от 15% до 20% первоначальных инвестиционных затрат на здания, сооружения и передающие устройства, используемые в хозяйственной деятельности, а также инвестиционных затрат на их реконструкцию; и
  • от 30% до 40% первоначальных инвестиционных затрат на машины и оборудование, используемые в хозяйственной деятельности, и на транспортные средства, а также инвестиционные затраты на их реконструкцию.

В письме также отмечается, что начиная с 2021 года инвестиционный вычет может быть получен не только в квартале, в котором возникло право на получение вычета, а в течение двух лет, начиная с квартала, в котором возникло такое право.

Другими словами, вычет может быть произведен в течение двух лет, начиная с квартала (месяца), в котором:

  • началось начисление амортизации основных средств в соответствии с законодательством; или
  • стоимость инвестиций в реконструкцию увеличилась на первоначальную (дооцененную) стоимость основных средств в бухгалтерском учете налогоплательщика.

В связи с этим уточняется, что повышенный инвестиционный вычет (20%/40%) будет применяться, если амортизация основного средства начинается или увеличение первоначальной стоимости в бухгалтерском учете происходит 1 января 2022 года или после этой даты.

По материалам orbitax.com

#Беларусь#инвестиции
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#инвестиции