Еврокомиссия разъяснила, что руководство по санкциям в отношении России не распространяется на лиц, не входящих в ЕС

Европейская комиссия обновила свое руководство по санкциям, чтобы разъяснить, что юридические лица, зарегистрированные за пределами ЕС, не должны соблюдать положения о санкциях, даже если известно, что конечными бенефициарами (UBO) являются российские физические или юридические лица, проживающие или зарегистрированные в России.

Тем не менее, лица из ЕС должны проявлять должную осмотрительность, чтобы убедиться, что юридические лица, не входящие в ЕС, не используются UBO для маскировки своей личности и уклонения от санкций, говорится в руководстве. Более того, материнские компании из ЕС не должны использовать свои дочерние компании, не входящие в ЕС, для обхода обязательств, применимых к материнской компании из ЕС.

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Широкий охват санкций вызвал неопределенность в отношении того, что разрешено для компаний, зарегистрированных за пределами России. В частности, возник вопрос, подпадают ли компания под действие ограничений, если ее бенефициары являются гражданами РФ или физическими лицами, проживающими в России, или юридическими лицами, организациями или органами, зарегистрированными в России.

Руководство ЕС разъясняет, что юридические лица, зарегистрированные за пределами ЕС, не должны соблюдать правила. Однако, в нем отмечается, что операторы из ЕС должны обеспечить с помощью должной осмотрительности, чтобы компании, не входящие в ЕС, не использовались UBO для уклонения от санкций.

STEP также выпустил документ с изложением позиции, разъясняющий позицию ЕС в отношении трастов с «российскими связями».