Турция повышает ставку корпоративного налога для компаний финансового сектора и предоставляет освобождение от НДС для производственного и туристического секторов

Турция опубликовала Закон № 7394 в «Официальной газете» 15 апреля 2022 года, предусматривающий повышение ставки корпоративного налога до 25% для компаний финансового сектора.
Стандартная ставка корпоративного налога в Турции составляет 20%, но была временно повышена до 25% в 2021 году и до 23% в 2022 году. В соответствии с Законом № 7394 ставка налога в размере 25% для компаний финансового сектора применяется в налоговом периоде 2022 года и применяется к налоговым декларациям, которые должны быть представлены по состоянию на 1 июля 2022 года.
Другие важные меры Закона № 7394 включают введение определенных льгот по НДС, в том числе:
Данные освобождения от НДС вступают в силу с 15 апреля 2022 года.
По материалам orbitax.com
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