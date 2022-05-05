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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция повышает ставку корпоративного налога для компаний финансового сектора и предоставляет освобождение от НДС для производственного и туристического секторов

Турция опубликовала Закон № 7394 в «Официальной газете» 15 апреля 2022 года, предусматривающий повышение ставки корпоративного налога до 25% для компаний финансового сектора.

Ксения Шилкина
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Стандартная ставка корпоративного налога в Турции составляет 20%, но была временно повышена до 25% в 2021 году и до 23% в 2022 году. В соответствии с Законом № 7394 ставка налога в размере 25% для компаний финансового сектора применяется в налоговом периоде 2022 года и применяется к налоговым декларациям, которые должны быть представлены по состоянию на 1 июля 2022 года.

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Другие важные меры Закона № 7394 включают введение определенных льгот по НДС, в том числе:

  • освобождение от НДС на поставки товаров и услуг, связанные со строительными работами в рамках сертификатов инвестиционного стимулирования для производственной и туристической отраслей до 31 декабря 2025 года; и
  • освобождение от НДС инженерных услуг, предоставляемых производителям электромобилей в Турции, которые они разработали исключительно в результате своей научно-исследовательской деятельности в Турции в рамках сертификатов инвестиционного стимулирования до 31 декабря 2023 года.

Данные освобождения от НДС вступают в силу с 15 апреля 2022 года.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#НДС / VAT#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#НДС / VAT#Турция