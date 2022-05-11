Европейский парламент одобрил предложение о продлении срока действия обратного начисления НДС и механизма быстрого реагирования

Европейский парламент опубликовал Законодательную резолюцию от 3 мая 2022 года, в которой одобряется предложение Европейской комиссии о директиве Совета, вносящей поправки в Директиву 2006/112/EC в отношении продления периода применения факультативного механизма обратного начисления в отношении поставок определенных товаров и услуг.
В частности, предложение продлевает:
Дополнительный механизм обратного начисления используется для решения проблемы «карусели» или «мошенничества с отсутствующим трейдером». QRM позволяет государствам-членам быстро ввести временный механизм обратной оплаты для поставок товаров и услуг в секторах, где произошло внезапное и массовое мошенничество, и которые не перечислены в статье 199a Директивы по НДС.
Срок действия обеих статей 199a и 199b в настоящее время истекает 30 июня 2022 года.
По материалам orbitax.com
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