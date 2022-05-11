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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Европейский парламент одобрил предложение о продлении срока действия обратного начисления НДС и механизма быстрого реагирования

Европейский парламент опубликовал Законодательную резолюцию от 3 мая 2022 года, в которой одобряется предложение Европейской комиссии о директиве Совета, вносящей поправки в Директиву 2006/112/EC в отношении продления периода применения факультативного механизма обратного начисления в отношении поставок определенных товаров и услуг.

Ксения Шилкина
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В частности, предложение продлевает:

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  • возможность для государств-членов применять механизм обратного начисления для борьбы с существующим мошенничеством при поставках товаров и услуг, включенных в статью 199а Директивы по НДС; и
  • возможность использования механизма быстрого реагирования (QRM), как указано в статье 199b Директивы по НДС, для борьбы с мошенничеством посредством применения механизма обратного начисления в конкретных случаях.

Дополнительный механизм обратного начисления используется для решения проблемы «карусели» или «мошенничества с отсутствующим трейдером». QRM позволяет государствам-членам быстро ввести временный механизм обратной оплаты для поставок товаров и услуг в секторах, где произошло внезапное и массовое мошенничество, и которые не перечислены в статье 199a Директивы по НДС.

Срок действия обеих статей 199a и 199b в настоящее время истекает 30 июня 2022 года.

По материалам orbitax.com

#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT