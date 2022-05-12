Много или мало, а количество неизменно

Как от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, так и от количества пострадавших работников ответственность работодателя не меняется при нарушении им роли хранителя труда.
К подобному выводу пришел Роструд в своем Письме от 12 апреля .2022 года № ПГ/08120-6-1.
С давних времен на работодателей возложены обязательства по обеспечению безопасных условий труда и соблюдению охраны труда. Уклонение от данных обязательств открывает «ящик Пандоры» для работодателя. Иначе говоря, нарушение СОУТ влечет риски привлечения последнего к ответственности посредством назначения штрафа либо вынесения предупреждения (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
При этом Роструд постановил, что количество пострадавших работников не влияет на количество штрафных санкций.
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