Великобритания предоставит новые полномочия Регистратору компаний

Речь королевы 2022 года, представленная парламенту Великобритании 10 мая, предложила новый законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности, предоставляющий Регистратору компаний (Companies House) новые полномочия по обеспечению точности информации в Реестре компаний.
Впервые о существовании законопроекта было упомянуто в феврале 2022 года, когда в Парламент Великобритании было внесено законодательство о введении реестра зарубежных юридических лиц. Этот законопроект (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill), был проведен через Парламент в считанные недели, при этом Правительство Великобритании пообещало, что за ним последуют консультации по второму законопроекту об экономических преступлениях, расширяющему полномочия Companies House.
По новому законопроекту, Регистратор будет уполномочен проверять, удалять или отклонять информацию, поданную в Реестр компаний или уже включенную в него. Лица, управляющие, владеющие, контролирующие компании и другие зарегистрированные в Великобритании юрлица, также будут подотчетны полномочиям Регистратора по проверке личности, расследованию и принудительному исполнению. Данные будут сверяться с информацией, хранящейся в других органах государственного и частного сектора.
Новый законопроект также будет содержать меры по борьбе со злоупотреблениями в отношении партнерств с ограниченной ответственностью (LP), включая шотландские, усиливая требования к раскрытию информации о них и позволяя им быть надлежащим образом ликвидированными.
Также будет введено новое право гражданской конфискации, позволяющее быстро изымать и возвращать крипто-активы, которые являются основным средством, используемым мошенниками для получения доходов от преступлений, связанных с выкупом.
По материалам STEP
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