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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Великобритания предоставит новые полномочия Регистратору компаний

Речь королевы 2022 года, представленная парламенту Великобритании 10 мая, предложила новый законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности, предоставляющий Регистратору компаний (Companies House) новые полномочия по обеспечению точности информации в Реестре компаний.

Ольга Кутяева
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Впервые о существовании законопроекта было упомянуто в феврале 2022 года, когда в Парламент Великобритании было внесено законодательство о введении реестра зарубежных юридических лиц. Этот законопроект (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill), был проведен через Парламент в считанные недели, при этом Правительство Великобритании пообещало, что за ним последуют консультации по второму законопроекту об экономических преступлениях, расширяющему полномочия Companies House.

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По новому законопроекту, Регистратор будет уполномочен проверять, удалять или отклонять информацию, поданную в Реестр компаний или уже включенную в него. Лица, управляющие, владеющие, контролирующие компании и другие зарегистрированные в Великобритании юрлица, также будут подотчетны полномочиям Регистратора по проверке личности, расследованию и принудительному исполнению. Данные будут сверяться с информацией, хранящейся в других органах государственного и частного сектора.

Новый законопроект также будет содержать меры по борьбе со злоупотреблениями в отношении партнерств с ограниченной ответственностью (LP), включая шотландские, усиливая требования к раскрытию информации о них и позволяя им быть надлежащим образом ликвидированными.

Также будет введено новое право гражданской конфискации, позволяющее быстро изымать и возвращать крипто-активы, которые являются основным средством, используемым мошенниками для получения доходов от преступлений, связанных с выкупом.

По материалам STEP

#Великобритания#регистрация компании
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#регистрация компании