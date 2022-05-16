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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Латвия приостанавливает действие налогового соглашения с Российской Федерацией

12 мая Латвия опубликовала Закон, который прописывает приостановление действия соглашения об избежани двойного налогообложения Россией от 20 декабря 2010 года.

Ольга Кутяева
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Рига, Латвия
Рига, Латвия

В частности, Закон предусматривает, что действие налогового оглашения и Протокола к нему приостанавливается с 16 мая текущего года и до тех пор, пока Российская Федерация «не прекратит нарушение международного права».

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Напомним, что соглашению применялось с 1 января 2013 года.

Закон вступил в силу со дня опубликования.

По материалам Latvijas Vestnesis

#Латвия#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Латвия#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения