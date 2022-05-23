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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Швейцария начала консультации по законодательству о проверке иностранных инвестиций

Федеральный совет Швейцарии начал консультации по законодательству о проверке прямых иностранных инвестиций в швейцарские компании, включая, в частности, инвестиции, связанные с иностранными правительствами.

Ольга Кутяева
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Люцерн, Швейцария
Люцерн, Швейцария

Парламент поручил Федеральному Совету разработать необходимую законодательную базу.

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Новое законодательство по проверке прямых иностранных инвестиций направлено на предотвращение угроз общественному порядку и безопасности, исходящих от иностранных инвесторов, приобретающих швейцарские компании.

Возможные угрозы ожидаются, в частности, от инвесторов, имеющих связи с иностранными правительствами. Поэтому приобретение швейцарских компаний иностранными государственными компаниями или инвесторами, имеющими связи с иностранными правительствами, должно быть одобрено во всех секторах. Кроме того, новые правила определят, в каких критических областях все приобретения иностранных инвесторов - государственных или частных - должны быть санкционированы. Малые предприятия должны быть освобождены от процесса проверки путем установления минимального порога.

Швейцария является одним из крупнейших в мире получателей иностранных инвестиций. Она также является одним из крупнейших в мире инвесторов за рубежом. Открытость для притока иностранных инвестиций имеет огромное значение для Швейцарии как делового центра. Поэтому страна должна оставаться привлекательной для иностранных инвестиций даже в случае введения отбора.

Механизм проверки инвестиций должен быть целенаправленным, эффективным и сводить административные процессы к минимуму. Также важно, чтобы правила проверки были максимально прозрачными и предсказуемыми, обеспечивали высокую степень правовой определенности и четко определяли ответственность. Кроме того, они должны быть совместимы с существующими обязательствами Швейцарии по международному праву.

Консультации продлятся до 9 сентября 2022 года.

По материалам Orbitax

#инвестиции#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#инвестиции#Швейцария