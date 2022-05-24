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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Великобритания вводит правила отчетности для цифровых платформ с января 2024 года

HMRC Великобритании объявила о том, что правила отчетности для цифровых платформ, основанные на Типовых правилах отчетности ОЭСР, будут введены с января 2024 года.

Ольга Кутяева
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Это даст платформам и их консультантам время на подготовку к внедрению новых правил, при этом сбор информации начнется с января 2024 года, а первые отчеты должны быть представлены к концу января 2025 года.

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HMRC рассматривает многочисленные комментарии и вопросы, которые были подняты участниками консультаций. Этим летом панируется опубликовать ответ Правительства на консультации, проект нормативных актов с подробным описанием новых правил и обновленную информацию о взаимодействии с правилами ЕС.

HMRC также будет взаимодействовать с платформами и их консультантами до вступления в силу новых правил, чтобы убедиться в их правильном и эффективном применении.

По материалам Orbitax

#Великобритания#отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#отчетность