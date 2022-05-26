Европейская комиссия отмечает успех новых правил ЕС по НДС для электронной коммерции

23 мая 2022 года Европейская комиссия опубликовала новостное сообщение, отметив успешное внедрение новых правил ЕС по НДС для электронной торговли, вступивших в силу 1 июля 2021 года.

Новые правила налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-покупок вступили в силу 1 июля прошлого года в рамках усилий по обеспечению более равных условий для всех предприятий. После своего введения новая структура упрощает соблюдение НДС в отношении трансграничных поставок электронной коммерции между бизнесом и потребителем и обеспечивает большую прозрачность для покупателей из ЕС, когда речь идет о ценообразовании и потребительском выборе. Это также способствует более справедливой и простой системе налогообложения в ЕС и модернизации НДС в соответствии с реалиями рынка электронной коммерции.

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Запуск расширенного «Единого окна» (OSS) и недавно введенного «Единого окна для импорта» (Import OSS) позволяет предприятиям декларировать и перечислять НДС на свои продажи товаров и услуг в пределах ЕС.

За первые шесть месяцев работы государства-члены собрали 6,8 млрд евро доходов от НДС через расширенные порталы OSS. В дополнение к этим 6,8 млрд евро, более 2 млрд евро доходов от НДС было получено от импорта партий товаров с низкой стоимостью, не превышающих 150 евро.

Из этих доходов от грузов с низкой стоимостью более половины - примерно 1,1 миллиарда евро - было получено через IOSS. Почти 700 миллионов евро представляли собой новые поступления от НДС, что равняется 1,4 миллиардам евро в год, полученным в результате отмены освобождения от НДС, которое ранее применялось к импорту товаров с низкой стоимостью, не превышающей 22 евро, и которое было очень подвержено мошенничеству.