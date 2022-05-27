Еврокомиссия предлагает ввести конфискацию необъяснимого богатства

Европейская Комиссия опубликовала предложения по усилению правил срочного замораживания, взыскания и конфискации активов, включая конфискацию необъяснимого богатства без необходимости вынесения обвинительного приговора.

Еврокомиссия намерена превратить нарушение ограничительных мер ЕС в преступление в масштабах всего Евросоюза с наказанием, включающим конфискацию активов.

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Потенциальные уголовные преступления могут включать в себя участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или косвенный обход ограничительных мер. К таким преступлениям относятся сокрытие активов, неспособность заморозить средства, находящиеся в распоряжении или под контролем указанного физического или юридического лица, участие в торговле, например, импорт или экспорт товаров, подпадающих под торговые запреты, и невыполнение обязательств по предоставлению информации властям. Еврокомиссия утверждает, что эти действия уже являются правонарушениями в большинстве государств-членов ЕС.

Новая директива будет применяться к таким действиям, как перемещение актива за пределы ЕС или сменой его владельца, например, путем передачи права собственности на санкционное имущество третьей стороне, не находящейся под санкциями, или через подставные компании. Это позволит установить общий базовый стандарт по уголовным преступлениям и наказаниям во всем ЕС. В свою очередь, такие общие правила ЕС облегчат расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

Отдельная директива направлена на расширение общих полномочий ЕС по конфискации активов преступников, помимо тех, которые связаны с лицами и деятельностью, подпадающими под санкции. Новые виды ордеров будут доступны для срочного замораживания имущества преступников, когда существует риск, что активы могут исчезнуть. Предлагаемая директива предоставит компетентным органам инструменты для эффективного и быстрого отслеживания и идентификации, замораживания, конфискации и управления имуществом, полученным в результате преступной деятельности во всех областях, где действует организованная преступность.

Предложение расширяет ситуации, когда активы могут быть конфискованы без вынесения обвинительного приговора, например, в случае смерти или иммунитета обвиняемого или когда истекли сроки преследования за преступление. Также предлагается возможность продажи замороженных активов еще до их конфискации, хотя владельцам будет предоставлено право возражать против этого. С бенефициарных владельцев замороженного имущества также могут быть взысканы расходы властей на управление им в период заморозки.