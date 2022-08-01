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Российские налоги
Оксана Гусалова
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Учитывать займ из нелегальных источников нельзя

Если цель выдачи займа – легализация происхождения денежных средств, то такие операции учитывать в налоговом учете нельзя.

Оксана Гусалова
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Минфин рассмотрел частный вопрос о порядке учета займа кредитором и заемщиком (Письмо Минфина РФ от 21.07.2022г. № СД-4-3/9417@). Как следует из запроса, кредитор выдал процентный займ и учитывать проценты по нему в доходах, уплачивая налог на прибыль. Заемщик же отражал проценты в расходах, уменьшая налог на прибыль. Позже выяснилось, что деньги, за счет которых был выдан займ, имеют нелегальный источник происхождения. Заемщик подал уточненные налоговые декларации, исключив из расходов начисленные проценты.

Ведомство отмечает, что изначально целью выдачи займа являлась легализация незаконных средств. Однако, денежные средства, имеющие нелегальное происхождение не могут быть легальным объектом гражданского оборота, быть законным средством платежа и погашения обязательств перед кредиторами, а также не могут находиться у кого-либо на законных основаниях. Следовательно, исключение заемщиком начисленных процентов из расходов является обоснованным и должны рассматриваться как безвозмездно полученные для передачи в доход государства в виде увеличения добавочного капитала.

Кредитор же должен исключить из дохода начисленные проценты (п. 1 ст. 54 НК РФ) и имеет право предоставить уточненные налоговые декларации.

Следует отметить, что ФНС считает невозможным отнесение к убыткам выданные суммы, так как движение незаконных денежных средств не должно влиять на налоги.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#займы#легализация преступных доходов
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#займы#легализация преступных доходов